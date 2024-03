Gorrotxategi dice que PNV "debe irse a la oposición" y solo Elkarrekin Podemos garantiza no tener "gobierno de derecha"

La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha defendido que el PNV "debe irse a la oposición" y, por ello, ha lamentado que "ahora, que hay más posibilidades que nunca, no parece que el PSE ni EH Bildu estén por la labor". Así, ha sostenido que la coalición a la que representa es "la única izquierda útil que garantiza que, después de 40 años, no volvamos a tener un gobierno de derechas". Gorrotxategi ha participado este sábado en Durango en una jornada dentro de una iniciativa celebrada por Elkarrekin Podemos en diferentes localidades vascas para compartir con la ciudadanía el programa electoral. En concreto, militantes y candidatos a las elecciones vascas han dado a conocer las principales propuestas del programa en 16 mesas informativas en los tres territorios. En Durango, la candidata a lehendakari ha subrayado que "las encuestas han dejado muy claro cuáles son los problemas de la ciudadanía vasca: vivienda, sanidad, trabajo precario" y ahora a los partidos políticos les "toca hablar de cómo queremos solucionarlos". Así, ha defendido que "para garantizar el derecho a la vivienda hay que intervenir en el mercado inmobiliario, para proteger Osakidetza hay que parar su privatización y hacer una planificación racional de recursos, para acabar con la precariedad se debe recuperar capacidad de decisión sobre nuestra economía y sectores estratégicos". "Pero esto no lo va a hacer la derecha. Y es por una cuestión ideológica. Esto no lo va a hacer el PNV", ha advertido Miren Gorrotxategi. De este modo, ha afirmado que el PNV "debe irse a la oposición para recuperar Osakidetza, para que la vivienda sea un derecho, para que haya trabajo digno y proteger nuestra economía". Por ello, ha lamentado que "ahora, que hay más posibilidades que nunca, no parece que el PSE ni EH Bildu estén por la labor". Para Miren Gorrotxategi, "Elkarrekin Podemos es la única fuerza, la única izquierda útil, que garantiza que, después de 40 años, no volvamos a tener un gobierno de derechas".