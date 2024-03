Gisela Pulido: "El objetivo principal era medirnos con nuestras rivales olímpicas"

Redacción deportes, 23 mar (EFE).- La kitesurfista española Gisela Pulido, ha finalizado en la decimoquinta posición de la general del Campeonato de Europa de Formula Kite que se esta disputado en Los Alcázares (Murcia), señaló que "el objetivo principal" era medirse con sus "rivales olímpicas"

"Ha sido el primer campeonato importante de la temporada y veníamos un poco para medirnos con nuestras rivales olímpicas y valorar la pretemporada que habíamos realizado", dijo Pulido.

La catalana de 30 años ha sido diez veces campeona del mundo de Kitefoil en la modalidad Freestyle. Ahora está con la Formula Kite en modalidad de carrera y en el que será su debut olímpico en los JJ.OO. de París de este verano y es la número ocho del mundo.

La kitesurfista reconoció: "No empecé bien, noté que me faltaba algo de velocidad, pero los Alcázares tiene un campo de regatas complicado con viento racheado y me costó lograr el ritmo de competición".

"Aun así, en la jornada de este sábado he sido bastante consistente y ese era el objetivo. Ahora llega el Princesa Sofía de Palma y espero seguir compitiendo y mejorando" concluyó. EFE

