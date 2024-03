Gallardo reafirma la "enorme responsabilidad" de su nueva Ejecutiva regional para "ganarse el Gobierno de Extremadura"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado este sábado la "enorme responsabilidad" que tiene la nueva Ejecutiva regional que ha conformado, que tendrá su primera reunión este próximo lunes, y cuya labor será "ganarse el Gobierno de Extremadura". Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este sábado en la clausura del 14 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, en la que ha sido ratificado como secretario general del PSOE extremeño, junto a una Comisión Ejecutiva Regional que ha obtenido el 68,5 por ciento de los votos emitidos por los delegados. En su intervención, el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura ha relatado que "fueron muchos los compañeros" que le pidieron que "diera un paso al frente" y "dejara el confort de lo que conocía" en la Alcaldía de Villanueva de la Serena, y se presentara a la Secretaría General del PSOE de Extremadura. Una labor que "por supuesto que significará sacrificio, claro que significará trabajo pero es lo que he venido haciendo durante toda mi vida política", ha señalado Gallardo, quien ha señalado que no le "asusta" dirigir el PSOE extremeño El nuevo dirigente del PSOE extremeño ha explicado que ha "elegido libremente la Ejecutiva" del partido, ya que "soy de los que piensa que uno tiene que tener derecho a equivocarse, que es la mejor forma de acertar", tras lo que ha resaltado que todos sus miembros "tienen como objetivo trabajar y trabajar". Gallardo se ha mostrado convencido de que "no nos vamos a equivocar y que esta Ejecutiva tiene una enorme responsabilidad", que es "ganarse el Gobierno en Extremadura", para lo cual ha destacado la necesidad de "trabajar cada día, pueblo a pueblo, comarca a comarca, provincia a provincia para hacer región, para hacer un partido regional, un partido que piense siempre en Extremadura", ha resaltado. RECORRER EXTREMADURA Gallardo ha resaltado que su decisión de presentarse a las primarias del PSOE de Extremadura le ha permitido conocer Extremadura como nunca hubiera podido conocerla", tras lo que ha avanzado que a partir de ahora la va "a conocer mejor porque voy a ir ahora más despacio y voy a recorrer todo y cada uno de los territorios", ha dicho. En cualquier caso, ha apuntado que la nueva Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura es "un fiel reflejo, un claro ejemplo del talento militante que tiene este partido", y que a partir de ahora va "a trabajar para devolver la confianza de los extremeños al PSOE de Extremadura", ha dicho. "Para eso, lo primero es hacer del PSOE un partido más fuerte, un partido donde sus agrupaciones locales tengan vida, unas agrupaciones que estén permanentemente en contacto con su dirección regional", ha avanzado Gallardo, quien ha reafirmado que "nunca una agrupación socialista se encontrará sola porque su dirección regional no atienda a las llamadas", ha asegurado. Por eso, ha instado a todos los miembros de la nueva dirección del partido que sean "capaces de estar siempre, pero para todo el mundo", así como trabajar "para los que nos votaron, para los que nos votan siempre, para los que no nos votarán nunca, para los que nos puedan votar", ha dicho. Además, el nuevo dirigente del partido ha defendido que el PSOE tiene que "ser como una esponja, empezar a absorber todas y cada una de las inquietudes de los extremeños", así como ser "capaces de conocer qué es lo que piensan los colectivos, las asociaciones, las asociaciones sindicales, empresariales, todos y cada uno de los ciudadanos que están representados", tras lo que ha avanzado la celebración de una Conferencia Política. Finalmente, Gallardo ha aseverado que no van "a estar en el 'y tú más'", aunque sí ha avanzado que estarán "muy atentos para que todas las mentiras que suelen siempre escupirlas hacia arriba y les caen la cara no queden en el ideario de la gente como verdades", ha concluido.