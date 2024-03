Gallardo asegura que un PSOE extremeño "fortalecido" tras su congreso empezará "a partir de mañana a ganar la Junta"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que el partido saldrá "fortalecido" del 14 Congreso Regional Extraordinario que celebra este sábado en Mérida, tras el que empezará "a partir de mañana a ganar la Junta de Extremadura", para lo cual, volverá "a ilusionar a los extremeños". "No se trata de ganar la Junta en el año 2027, se trata de que a partir de mañana nos empecemos a ganar la Junta de Extremadura. Y nos la vamos a ganar", ha reafirmado Gallardo durante su intervención en la inauguración de este congreso regional, en la que han participado el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general saliente, Guillermo Fernández Vara. En su intervención, Gallardo ha querido agradecer su trabajo a todos los compañeros de la Ejecutivo regional saliente del partido, que "han vivido tiempos buenos, pero también malos momentos", en los que han seguido "al frente para que el PSOE siga siendo referente en Extremadura". Gallardo ha destacado el proceso de primarias "impecable" que ha celebrado el PSOE de Extremadura, y que no se hace en otros partidos, tras lo que ha agradecido la valentía de los otros dos candidatos, José María Vergeles y Lara Garlito, a la que ha trasladado que le va "a necesitar mucho, compañera, como a todos y cada uno de los compañeros", ha destacado. Según ha resaltado el dirigente regional del PSOE, a partir de ahora "no se trata de ganar la Junta en el año 2027, se trata de que a partir de mañana nos empecemos a ganar la Junta de Extremadura", tras lo que se ha mostrado convencido de que "nos la vamos a ganar". "NO HE VENIDO A SUSTITUIR A NADIE" Por eso, ha aseverado que el PSOE va a salir de este 14 Congreso Regional "fortalecidos, precisamente para estar con la sociedad extremeña, para ser capaces de volver a ilusionar", tras lo que ha avanzado que los miembros de la nueva dirección del PSOE extremeño no llevan "para sustituir a nadie". "Yo no he venido a sustituir a nadie", ha aseverado Gallardo, quien ha asegurado que Guillermo (Fernández Vara) y Juan Carlos (Rodríguez Ibarra) "son insustituibles", sino que la dirección del PSOE extremeño que salga de este congreso "simplemente" serán "herederos de un patrimonio" que pretenden mantener" y "engrandecer". Y es que "las políticas que se han aplicado en Extremadura y que han servido para los extremeños siempre han venido del PSOE", ha resaltado el nuevo dirigente regional, quien ha aseverado que el PSOE de Extremadura será "leal, como no puede ser de otra forma, con su dirección nacional". En ese sentido, Gallardo ha reafirmado que el PSOE de Extremadura será "un instrumento leal", tras lo que ha aclarado que "leal no significa decir siempre lo que uno quiere escuchar, sino decir verdaderamente lo que es bueno para el PSOE", ha dicho. En ese sentido, ha reafirmado que estarán "con el Gobierno cuando haya que defender los intereses de Extremadura, pero siempre desde la lealtad institucional con los extremeños", ha dicho. "VAMOS A NECESITAR MUCHO DEL GOBIERNO" "Vamos a necesitar mucho del Gobierno de España y es verdad que vamos a defender al gobierno de España cada vez que la derecha de esta comunidad mienta", ha advertido Gallardo, quien ha lamentado que el gobierno extremeño "han pasado de hablar Extremadura a callar Extremadura para hablar mal siempre del gobierno de España", algo que ha achacado a que "no tienen un proyecto para Extremadura. Por eso desde el Ejecutivo extremeño "se tiran todo el día escupiendo hacia arriba", hacia el Gobierno de España, "y siempre les caen la cara las mentiras que permanentemente dicen", frente a cual, Gallardo ha resaltado que va a realizar "una oposición que haga propuestas a Extremadura", ha resaltado. Finalmente, Gallardo se ha dirigido al Guillermo Fernández Vara, al que le ha dicho que le va "a necesitar mucho", ha dicho. "Te voy a necesitar mucho porque, como decía, no vengo a sustituirte ni a ti ni a Juan Carlos, sois insustituibles", tras lo que ha mostrado su seguridad de que "siempre sé que vas a estar ahí", ha dicho. "Éste era el mejor premio que yo podía tener en el día de hoy, tu presencia, y nuestro mejor regalo para ti va a ser salir de aquí con la fortaleza y la unidad para ganarnos el respeto y la confianza nuevamente de los extremeños", ha concluido.