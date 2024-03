España pacta con Irlanda, Eslovenia y Malta reconocer a Palestina cuando "se den las circunstancias adecuadas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado este viernes con los líderes de Irlanda, Eslovenia y Malta reconocer el Estado de Palestina cuando "se den las circunstancias adecuadas" y ayude a resolver el conflicto en Oriente Próximo. En un comunicado conjunto tras reunirse en los márgenes de la cumbre europea en Bruselas, los dirigentes de los cuatro Estados miembros subrayan su "disposición" a reconocer a Palestina, partiendo de la base de que entienden que "la única manera de conseguir una paz duradera y la estabilidad en la región es mediante la solución de dos estados". "Hemos dicho que lo haremos cuando pueda suponer una contribución positiva y se den las circunstancias adecuadas", señala el texto pactado entre Sánchez y los primeros ministros de Eslovenia, Robert Golob; Malta, Robert Abela; e Irlanda, Leo Varadkar, quien anunció su dimisión esta misma semana. En rueda de prensa tras el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, Sánchez ha evitado fijar plazos, asegurando que este grupo de países tendrá que "calibrar bien" cuándo se da el paso de reconocer a Palestina y que la evaluación se hará "conforme se vaya renovando algunos de los elementos" de la crisis desatada tras los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre. Ahora se trata de una cuestión de "valoración política" y de tener en cuenta cuándo es el momento en el que el reconocimiento del Estado palestino "ayuda al proceso de paz, al fin de la violencia y a establecer una paz duradera con reconocimiento mutuo", ha asegurado. "Es el momento lo que tenemos que decidir, cuándo contribuimos a una solución", ha resumido el presidente del Gobierno. El endurecimiento de la posición común de la UE para pedir "una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego duradero" pone al bloque europeo en "una posición de mayor legitimidad" para que distintos Estados miembros den el paso, ha defendido Sánchez. En este sentido, ha añadido que esta decisión tiene que ser un episodio "decisivo" para resolver la crisis. Así las cosas, el presidente del Gobierno ha subrayado que tiene que haber un "reconocimiento mutuo", por el que los países árabes que aún no reconocen a Israel lo hagan y "de Occidente hacia el Estado palestino". Sánchez ha recordado que más de 130 países en el mundo ya reconocen a Palestina, por lo que es una cuestión esencialmente de Occidente y "singularmente de la Unión Europea" no hacerlo. En la actualidad hay nueve Estados miembros de la UE que reconocen a Palestina. Ocho de ellos --Bulgaria, Chipre, República Checa, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia-- dieron el paso en 1988, antes de su entrada en la UE, mientras que Suecia lo hizo en solitario en 2014 cumpliendo una promesa electoral de los socialdemócratas. ESPAÑA YA TIENE ALIADOS POR NO RECONOCER EN SOLITARIO Aunque Sánchez no ha cerrado la puerta a dar el paso en solitario, desde Moncloa se había dejado claro que la opción preferida era proceder al reconocimiento de Palestina en compañía de más países para que el paso no quede en un mero gesto. "Valdría la pena y sería importante que lo hiciéramos juntos", sostuvo a finales de noviembre desde el paso de Rafá, por donde entra la ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto, pero "si eso no ocurre, por supuesto que España tomará sus propias decisiones". El pasado 9 de marzo, el presidente del Gobierno ofreció un marco temporal a este reconocimiento: durante esta legislatura. En un acto electoral en Bilbao, dijo que propondría el reconocimiento a las Cortes Generales "por convicción moral, por una causa justa y porque es la única manera de que Israel y Palestina puedan convivir en paz". Dicho compromiso no hace sino cumplir con lo enunciado en el acuerdo de coalición sellado entre el PSOE y Sumar y que da continuidad a la proposición no de ley aprobada por una amplia mayoría en noviembre de 2014 tras el acuerdo entre PSOE y PP, entonces en el poder, por la que se instaba al Ejecutivo a dar este paso. Dado que ya hay nueve países que reconocen el Estado palestino entre los miembros de la UE, el Gobierno no podía aspirar a que hubiera una decisión conjunta, de ahí la búsqueda de aliados entre los países que han venido manteniendo una posición similar a la española desde que se produjo el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre contra Israel. La concurrencia de Irlanda en este esfuerzo era previsible, puesto que su caso es similar al español --ambas cámaras del Parlamento pidieron a finales de 2015 el reconocimiento-- y a que Varadkar había apostado por un reconocimiento "en el marco de un grupo de países" en lugar de hacerlo unilaterlamente, ya que consideraba que "no sería efectivo" y sería visto como "un caso aislado" a nivel europeo. Aunque el primer ministro irlandés anunció este miércoles que deja el cargo, no cabe esperar que se produzcan cambios en la posición del Gobierno de coalición que integran los dos grandes partidos del país, el Fine Gael y el Fianna Fail. Su partido elegirá ahora nuevo líder que pasará a ser primer ministro hasta que concluya la legislatura actual. En cuanto a Eslovenia, Golob ha sostenido que igual que su país consiguió indepedendizarse de la antigua Yugoslavia los palestinos también tienen derecho a un Estado propio y ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el país balcánico defendió su "derecho a la autodeterminación". Desde el Ministerio de Exteriores esloveno habían confirmado a Europa Press que su país estaba trabajando con "el grupo de otros países de la UE que opinan igual" de cara al "escenario alternativo" de reconocer a Palestina si no hay un acuerdo de paz a corto plazo. Por su parte, Malta también ha defendido con firmeza en estos meses la solución de los dos Estados y ha apostado por mantener e incrementar la ayuda a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).