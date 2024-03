El Valencia busca confirmar sensaciones ante UCAM y luchar de nuevo la cuarta plaza

Valencia, 23 mar (EFE).- El Valencia Basket busca confirmar las buenas sensaciones de los dos últimos encuentros en Euroliga y extrapolarlas en liga acb ante el UCAM Murcia para volver a la lucha de la cuarta plaza y, de paso, ganar el 'average' particular al conjunto de Sito Alonso.

Séptimo con 15 victorias, una menos que el equipo murciano, que es quinto, el Valencia Basket se descolgó la pasada semana de la lucha por la cuarta y la quinta plaza al perder en Fontajau ante Girona (92-88) dando una mala imagen por momentos y no sabiendo reponerse de la dura derrota sufrida en Estambul días antes.

Sin embargo, el equipo 'taronja' cambió sus sensaciones el miércoles en la victoria ante el Bayern de Múnich (70-68). Aunque tuvo que esperar al último segundo de partido para cerrar el partido, los de Álex Mumbrú cimentaron el triunfo sobre la defensa, jugaron más fluido en ataque y sólo el mal acierto exterior evitó que cerrara antes el duelo.

Esa reacción se extendió también a Mónaco este pasado jueves. El conjunto valenciano estuvo a punto de conseguir una victoria que hubiera supuesto un paso de gigante para su clasificación al 'play-in', pero perdió por apenas un punto (79-78) ante el equipo monegasco, liderado por el anotador Mike James y que estuvo apoyado por el Jaron Blossomgame.

Aunque la mirada sigue puesta en el acceso al 'play-in', el Valencia Basket necesita volver a sumar sus encuentros por victorias en liga acb y superar al complicado UCAM Murcia, que llega tras perder ante el Hapoel Holon (64-60) en Liga de Campeones, pero que en liga acumula cinco victorias consecutivas.

Los de Sito Alonso, que perdieron 77-85 en el único precedente entre ambos de esta temporada, cuentan con el interior Marko Todorovic, el ala-pivot Dustin Sleva y extrerior el canadiense Dylan Ennis como grandes referentes en ataque. Hace unas semanas se ha unido al equipo el exjugador 'taronja' Johan Radebaugh, que ya ha tenido picos de anotación de hasta 31 puntos.

La férrea defensa de los murcianos obligará al Valencia Basket a mejorar sus porcentajes en el tiro, la gran tarea pendiente de un equipo que este jueves ante Monaco tuvo un 16 de 26 en tiros libres. No obstante, firmó un más que aceptable 43 % de tiros de tres, con un 10 de 23 desde el perímetro, lo que contrasta con el 4 de 23 (17 %) ante el Bayern de Múnich.

Mumbrú, en principio mantendrá la baja del pívot Brandon Davies, que aún no está recuperado de su lesión muscular, y tiene la seria duda de Boubacar Touré que, tras dos meses lesionado de la espalda, ayudó unos minutos ante el Bayern pero no viajó a Mónaco. Si su evolución no le permite jugar, el técnico deberá hacer un descarte pues tiene quince jugadores y puede inscribir a doce. EFE

1012165

crn/nhp/jpd