De Andrés (PP): Si el PNV gana no va a pactar con los socialistas, se va a acercar a Bildu

Roberto Cubero

Vitoria, 23 mar (EFE).- El cabeza de lista del PP en las elecciones vascas, Javier de Andrés, considera que si el PNV gana los comicios y su candidato, Imanol Pradales, no necesita al PSE para ser lehendakari -ya que basta con mayoría simple para ser investido- optará por alejarse de los socialistas, no pactar con ellos y acercarse a Bildu.

Ya en la primera legislatura de Íñigo Urkullu este fue elegido solo con los votos del PNV y empezó gobernando en solitario. En una entrevista con EFE, el presidente del PP vasco cree que podría repetirse la situación si el PNV gana.

Pregunta: PNV y PSE han dicho que quieren repetir coalición, pero usted lo duda.

Respuesta: Lo están insinuando, pero ninguno de los dos se ha comprometido. El PSE sí ha dicho que no va a pactar con Bildu, pero el PNV no ha dicho que no vaya a hacerlo.

Si el PNV no necesita al PSE para ser lehendakari, optará por alejarse de él. Sabe que tiene sus votos porque el PSOE le necesita en el Congreso y por eso le apoyará constantemente aquí.

Me parece que hay razones para creer que el PNV pueda estar pensando en que ya se acabó el ciclo de pactar con el Partido Socialista, que para el PNV está teniendo un coste electoral importante, y buscar una solución con Bildu.

Bildu ha ofrecido al PNV llegar a un acuerdo postelectoral y el PNV no ha dicho rotundamente que no. Ha dicho que lo ve difícil, que le parece un postureo de Bildu, pero no ha dicho que no.

Además, el PNV ya ha anunciado que quiere llegar a un acuerdo para un nuevo Estatuto con Bildu.

Me sorprende que haya mucha gente que piense que el PSE puede irse con Bildu y sin embargo no crea que lo vaya a hacer el PNV.

P: ¿Sería compatible para el PNV separarse del PSE en Euskadi y seguir apoyándole en Madrid?

R: La posición en la cual está ahora mismo el Partido Socialista en el Congreso es ideal para el PNV. No es incompatible, porque el PNV va a seguir contando con sus votos en Euskadi, va a seguir habiendo una colaboración entre el Partido Socialista y el PNV, pero el PNV se puede abrir a otras fórmulas que darán un abanico más amplio.

Simplemente el PNV lo tomaría ya (al PSE) como en una segunda división, dando una prevalencia a Bildu que hasta ahora no había tenido. Creo que esto es muy muy posible.

P: Las encuestas dan igualados a PNV y Bildu, e incluso que puede ganar la izquierda abertzale. ¿Cree que puede darse esta posibilidad?

R: Veremos. Lo que sí estoy convencido es que en cualquier caso son un mismo producto. Se están votando constantemente, los dos han elegido a Sánchez como presidente, han elegido a un miembro de Bildu como alcalde de Pamplona. Veo una sintonía muy grande.

P: ¿Como están las relaciones de Feijóo con el PNV? ¿Puede haber algún acercamiento?

R: Siempre que el PSOE presenta candidato (a presidente del gobierno), el PNV opta por él. ¿Eso puede cambiar? Creo que cambiaría en el momento en que el Partido Socialista no tenga apoyos suficientes para presentar candidato, pero si el PNV sigue haciendo lo que ha hecho siempre, volverá a apostar por el candidato del PSOE.

P: ¿Si los votos del PP son necesarios para que el Gobierno Vasco tenga mayoría absoluta, ya no serán gratis como ocurrió con la Alcaldía de Vitoria?

R: Dimos el Ayuntamiento de Vitoria al PSE-EE sin ninguna contraprestación y lo primero que ha hecho ha sido echarse en brazos de Bildu para aprobar el presupuesto municipal.

Lo que querremos es que se marque una impronta distinta en el próximo Gobierno Vasco si son necesarios nuestros votos, que tengo la sensación de que van a ser muy necesarios.

P: Las primeras encuestas les dan 7-8 diputados de 75. ¿Sería un buen resultado?

R: A mí me parece que nosotros representamos una parte de la sociedad vasca más amplia que la representación que tenemos en el Parlamento Vasco y más que la que dicen las encuestas.

Creo que en Euskadi hay mucha gente que no comparte el modelo social de Irene Montero de la ley del sí es sí, de la ley trans, del aborto, ni el modelo económico de Sánchez o del PNV y PSE, y que se identifica más con el nuestro. Creo que tenemos un espacio para crecer muy importante. EFE

