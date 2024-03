Carrizosa (Cs) tras dimitir Vázquez: "Nos queda gestionar la cuestión y presentarnos en solitario"

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha asegurado este viernes que tras la dimisión del hasta ahora secretario general del partido, Adrián Vázquez, les queda "gestionar la cuestión" y presentarse en solitario a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, después de que el PP y _Cs hayan confirmado la ruptura de las negociaciones para ir juntos a las elecciones al Parlament y a las europeas del 9 de junio. "Ha habido una negociación en que las dos partes mantenían posiciones legítimas. No ha sido posible llegar a un acuerdo, y es por la imposibilidad de llegar a un acuerdo que Adrián Vázquez ha decidido presentar su dimisión. Nos queda gestionar la cuestión y presentarnos en solitario" en Catalunya, ha explicado. Al preguntársele si se presentará a las primarias de Cs para encabezar la candidatura en Catalunya, no lo ha descartado, pese a añadir que es una decisión que tomarán en breve dado que este domingo tendrán que hacerse las postulaciones. Pese a reconocer el trabajo de Vázquez en el partido, ha asegurado que no podían aceptar "la disolución y la integración" de Cs en las filas del PP.