Bildu asegura que el adelanto en Cataluña dará "más tranquilidad" para pactar medidas con Sánchez sin presión electoral

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, cree que "puede ser bueno" que las elecciones catalanas se hayan adelantado y se vayan a celebrar en mayo en vez del año que viene puesto que así, después de las elecciones europeas de junio, se cerrará este ciclo electoral y habrá "más tranquilidad" para poder seguir acordando medidas sociales con el Gobierno de Pedro Sánchez a la vyuelta del verano, y especialmente en los Presupuestos para 2025. Así lo ha expresado en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que, aunque ha lamentado que el Ejecutivo haya renunciado a unas cuentas públicas para este año, ha señalado que "tampoco es un drama". Desde su punto de vista, la negociación presupuestaria, que Bildu tenía encauzada en la buena dirección, podrá retomarse en unos meses ya en un escenario sin elecciones a la vista y también con la Ley de Amnistía definitivamente aprobada y aplicándose. "Yo creo que con la amnistía encarrilada y también cuando termine todo el ciclo electoral esto empezará a funcionar de otra forma. En ese sentido, creo que puede ser bueno que las elecciones catalanas se hayan adelantado y que podremos entrar en un fase de más tranquilidad quitando el factor de distorsión que siempre suponen unas elecciones", ha explicado. CATALUÑA CONDICIONA MUCHO Preguntada sobre el hecho de que fueran las elecciones catalanas y no la convocatoria de las vascas para el 21 de abril, lo que llevara al Ejecutivo a desistir de aprobar ahora unas cuentas públicas, Aizpurua ha admitido que eso "denota algo". "Las elecciones vascas iban a ser en medio de una negociación presupuestaria pero en principio no pasaba nada, se podían hacer. Se suponía que había suficiente responsabilidad como para que eso no actuase como factor de distorsión", ha apuntado, antes de admitir que, por contra, la "situación en Cataluña condiciona mucho". Aizpurua considera que aunque no vaya a haber presupuestos para este año "hay margen" y "vías" alternativas, como los decretos, para impulsar medidas de carácter social que su grupo ya estaba hablando con el Ejecutivo, pero que no ha querido detallar. Por último, sobre si Sumar tiene menos capacidad de empujar al PSOE hacia la izquierda de la que tenía Unidas Podemos en la anterior legislatura, Aizpurua ha indicado que ese "sector de la izquierda está sufriendo las consecuencias de una división". "Cuando te divides, te debilitas y ambos están sufriendo las consecuencias", ha concluido.