Arranca en Mérida el 14 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura con 346 delegados acreditados

El 14 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura ha arrancado en la mañana de este sábado, 23 de marzo, en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), con un total de 346 delegados acreditados hasta las 10,00 horas, el 85 por ciento. Tras la elección de la Mesa del Congreso, el cónclave socialista ha arrancado con los saludos de la Presidencia, así como del alcalde de la ciudad y de representantes de organizaciones de la región. En su bienvenida, el alcalde de Mérida y secretario general del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna congreso extra que sin duda va a marcar un hito importante en la historia del partido, ha querido agradecer el labor de la Comisión Ejecutiva saliente por el "inmenso trabajo". Rodríguez Osuna ha considerado que este congreso "además de para hacer una apuesta de futuro", también debe ser para "reivindicar lo que este partido ha hecho en todos estos años, una herencia que "hay que saber defenderla en las calles", tras lo que ha señalado que "por mucho que intenten deslegitimar a este partido, el PSOE está más fuerte que nunca". Así, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha reconocido el liderazgo de Guillermo Fernández Vara al asegurar que éste "ha dejado las bases" para que Extremadura "sea una tierra de oportunidades", gracias a su diálogo y capacidad de hablar con la representación empresarial y con los dos sindicatos más representativos. Asimismo, tras reivindicar el diálogo frente a la "crispación", Chacón se ha dirigido al nuevo secretario general del PSOE en Extremadura para desearle un liderazgo que logre que en la región "la igualdad sea una realidad", asignatura pendiente a la cual ha sumado otras como la necesidad de un pacto de cuidados y la reducción de la jornada laboral. Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha querido agradecer la labor del secretario general saliente, Guillermo Fernández Vara, "por defender Extremadura y a los extremeños", y ha destacado que este congreso se celebra "en un momento difícil" para la región. Un momento en el que Extremadura "tiene un gobierno de derecha y ultraderecha", ante el que "es muy complicado estar ahí", ha señalado Patro Sánchez, quien ha alertado de que "muchos de los derechos que creíamos consolidados están en peligro", entre los que ha citado la igualdad, la violencia machista, la memoria histórica o los servicios públicos, ante lo que el PSOE "tiene que estar preparado en Extremadura", ha dicho. Finalmente, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha agradecido a Fernández Vara la "dignidad que ha reconocido siempre" a agricultores y ganadores, así como a los hombres y mujeres habitantes de los pueblos, al tiempo que ha deseado "suerte, acierto y valentía" a Gallardo, a quien ha garantizado su "colaboración" y "lealtad", aunque no siempre vayan a estar de acuerdo. Del mismo modo, Ramos ha reivindicado las protestas del campo como legítimas en la medida en que el sector al que representa que necesita mejoras como la simplificación de trámites que, ha asegurado, antes llevaba a cabo la Administración pública y ahora se le ha trasladado a agricultores y ganaderos. No obstante, ha lamentado la presencia en estos espacios de reivindicación de "personas y plataformas" que "solo persiguen el conflicto, el enfrentamiento y radicalizar", a la par que ha asegurado que el campo español "en su mayoría" no es ni de derechas, ni negacionistas del cambio climático. El momento más emotivo se ha vivido a la entrada del secretario general saliente del PSOE de Extremadura Guillermo Fernández Vara, acompañado del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el nuevo secretario general, Miguel Ángel Gallardo, y que ha provocado una larga ovación de todos los presentes. La bienvenida se ha cerrado con un vídeo de Guillermo Fernández Vara, en la que ha animado a todo los compañeros a seguir trabajando.