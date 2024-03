Arcángel, cantaor: "Es imposible no ser hereje hoy en día porque opinar levanta ampollas"

María Alonso

Málaga, 23 mar (EFE).- El cantaor flamenco Francisco José Arcángel, conocido por su nombre artístico Arcángel, asegura en una entrevista con EFE que hoy en día es imposible no ser "hereje", palabra que da nombre a su nuevo disco, porque opinar "levanta ampollas".

"Es imposible escapar de ser hereje hoy día. La simple emisión de una opinión sobre cualquier tema levanta ampollas y una legión de ofendidos locos por destrozarte. Es el gran fracaso de nuestra sociedad", afirma el artista, que el 13 de abril actuará en el ciclo 'Flamenco lo serás tú', en el Teatro Cervantes de Málaga, para presentar su nuevo disco.

Arcángel (Alosno, Huelva, 1977), galardonado con un Giraldillo en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012, reconoce sentirse "muy satisfecho" con el resultado de 'Hereje', en el que mezcla el flamenco con el pop y otros géneros musicales y que nace de la "necesidad vital" de hacer cosas diferentes.

"Creo que casi el único reducto que nos queda a los cantaores flamencos para abordar un repertorio diferente de lo que llevamos haciendo toda la vida son los discos, que es donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación", comenta.

'Hereje' cuenta con la colaboración de grupos y cantantes como Leiva, Rozalén, Vanesa Martín, Juanes, Calamaro o Vetusta Morla, artistas a los que Arcángel admira.

El músico detalla que la idea que les propuso a la hora de elaborar el disco era que compusieran un tema -bien la música, la letra o ambas- sin pensar que iban a ser interpretadas por un cantaor flamenco.

En este sentido, confiesa que su mayor reto fue tratar de encontrar un equilibrio entre el estilo de música de cada artista y aportarle un matiz flamenco sin sentirse "ridículo".

Según Arcángel, hay dos caminos a la hora de abordar la fusión del flamenco con otros géneros: el de los artistas que parten del flamenco para fusionarlo con otros estilos y el de aquellos músicos que hacen el producto "directamente".

"Yo parto del flamenco más tradicional, porque mi carrera la he desarrollado en el flamenco. Otros artistas que han hecho fusiones no parten explícitamente del flamenco, sino que han hecho el producto ya directamente. Entiendo que es un punto de inflexión diferente y que los objetivos también son diferentes", sostiene.

Preguntado por si la fusión de géneros es positiva para el flamenco, expresa sus dudas.

"Creo que no tenemos datos ni está testado que la fusión beneficie o perjudique al flamenco. Creo que es demasiado pronto. Yo no quiero creerme a puntilla eso de que se fusione con otra música le viene bien porque abre otros caminos. No lo sé. Yo creo que abre otros caminos artísticos para el artista, pero para el flamenco no sé, tengo mi duda", subraya Arcángel.

No obstante, el cantaor onubense tilda de "maravillosa" la situación que atraviesa actualmente el flamenco.

"Creo que está consiguiendo un nivel increíble de proyección en medios, de aparecer en programaciones donde antes sería prácticamente impensable y unas cotas de promoción que no tenía antes", señala.

Defiende este género como "una seña de identidad inequívoca" de España y su cultura y reconoce que, a nivel personal, para él significa "su vida entera", ya que, además de su familia, no hay nada que ocupe un lugar mayor en su vida. EFE

