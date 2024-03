Torres se ofrece a comparecer en la comisión de investigación de los casos 'mascarillas' en Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha ofrecido a comparecer en la comisión de investigación aprobada esta semana por unanimidad en el Pleno del Parlamento para esclarecer las responsabilidades políticas que se puedan derivar de las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19 en el Gobierno presidido por el propio Torres. "Yo no tengo ningún problema para [responder] cualquier pregunta que me hagan o cualquier cuestión que me quieran trasladar", ha afirmado Ángel Víctor Torres en declaraciones a los medios de comunicación, añadiendo que lo que le apena es "no haber podido salvar más vidas que las que salvamos en Canarias". El ministro reiteró que por parte de su Gobierno "se hizo una magnífica gestión junto a la sociedad civil", lo que permitió que Canarias fuera "la comunidad con menor número de fallecidos por 100.000 habitantes de todo el país, la que le hizo la PCR a todos los mayores que estaban en residencias y a sus trabajadores". El ministro lamentó que durante la pandemia fallecieran cerca de 200 personas en Canarias, pero remarcó que hubo comunidades "donde murieron miles y miles" y que "no quieren que se investigue lo que ocurrió". Por tanto, siente que el Grupo Popular ayer no haya votado a favor de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. "No sé qué miedo tiene a que se investiguen a todas las comunidades", se preguntó. Diciendo esto, pidió que "no prejuzguemos, no hagamos análisis colaterales, apartemos de cualquier investigación la insidia, la mentira y las medias verdades". Asimismo, justificó que el Grupo Socialista haya votado favor de la comisión de investigación y en contra hace año y medio argumentando que cuando esta fue presentada en la pasada Legislatura, el caso 'mascarillas' estaba bajo secreto de sumario, por lo que "no parecía que fuera lo más oportuno abrir una comisión de investigación". "En estos momentos no hay secreto de sumario y, por tanto, nosotros estamos de acuerdo con esa investigación". Respecto a su intento de reprobación, Ángel Víctor Torres tildó de "curioso" que sea el PP "quien hace esa petición y la lleva al Congreso, frente a un presidente de una comunidad autónoma cuyo Gobierno no tiene a nadie imputado, cuando resulta que sí está demostrado que hay personas que están imputadas, que han cobrado comisiones, que han reconocido delitos, que lo hicieron metiendo mascarillas en el peor momento de la pandemia y que son círculo muy cercano, por ejemplo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid". "Para exigir a otros hay que autoexigirse primero", apostilló. Torres opinó que el Partido Popular debería "bajar el tono de la crispación" y volvió a hacer este llamamiento porque "produce desafección, porque la ciudadanía está cansada". "Que se sepa absolutamente todo, pero con transparencia, con rigor, con coherencia, como se exige a los representantes públicos, y que Feijóo empiece a aceptar, que no lo hace, que sí ganó las elecciones en el conjunto del país, como yo las gané en Canarias, pero a veces quienes ganamos las elecciones no terminamos teniendo gobierno. Yo lo he acatado y aceptado en Canaria, y aquí estamos haciendo una oposición rigurosa", subrayó el ministro. Reiteró que Alberto Núñez Feijóo "no lo ha aceptado" y por eso hace una oposición "crispante y apartada de lo que quiere la mayoría de los ciudadanos y, también, la mayoría del Partido Popular", refiriéndose a las críticas internas en el seno del PP "a esa manera de hacer oposición feroz, sin freno, a cara de perro". "La política no es eso, ni estamos en la política para ello", aseveró. Cuestionado por el hecho de que Coalición Canaria apoyara su reprobación, habiendo sido uno de los socios para la investidura de Pedro Sánchez, el ex presidente canario señaló que tienen que ser ellos quienes tienen que explicar los motivos que les llevaron a apoyarla porque "no se puede decir que estamos a favor de no judicializar la vida política y pública y luego aprobar una reprobación de un partido político que protege, ampara y defiende a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Son ellos los que tienen que responder", reiteró. En relación a los correos internos entre miembros del SCS que certifican que las propuestas de compra durante la pandemia supuestamente salían del Comité de Emergencia que presidía Ángel Víctor Torres, éste negó con rotundidad que esto sea cierto y afirmó que en dicho comité no se hablaba de empresas e hizo un trabajo "excelente, magnífico", lo que permitió que Canarias fuera la primera comunidad autónoma que hizo la desescalada en todo el país. Ángel Víctor Torres se mostró convencido de que quienes han trasladado esos correos lo aclararán cuando sea oportuno y pertinente.