Sánchez pide no contribuir a la escalada bélica: "No se puede hablar alegremente de terceras guerras mundiales"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes no contribuir a la escalada bélica con Rusia a través de una retórica militarista, aunque ha defendido rearmar a Ucrania y reforzar la seguridad y defensa común de Europa. "Creo que la contención es muy importante, no se puede hablar alegremente de terceras guerras mundiales, ni trasladar unos mensajes que, evidentemente, preocupan a la ciudadanía", ha afirmado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa tras la cumbre europea celebrada en Bruselas. De esta forma ha recalcado que España "no está en la escalada verbal" respecto a una inminente guerra, algo que, según ha indicado, ha trasladado al resto de líderes europeos en el marco de la cumbre. "Nosotros tenemos que utilizar otro lenguaje y no contribuir a esa escalada bélica", ha señalado, insistiendo en que los dirigentes europeos deben evitar esparcir el alarmismo entre sus sociedades, pese a que la ciudadanía está preocupada por la evolución de la guerra en Ucrania y quiere que se mantenga el apoyo a Kiev. Sánchez ha dicho que no se siente reconocido en expresiones que aluden a una tercera Guerra Mundial o a convertir a Europa en una economía de guerra, término que sí emplean miembros de la Comisión Europea como el responsable de Mercado Interior, Thierry Breton, o dirigentes bálticos como la primera ministra Estonia, Kaja Kallas. Las palabras del presidente se producen después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijera en una entrevista en 'La Vanguardia' que los españoles no son conscientes del "enorme" peligro que hay en la actualidad, debido a la amenaza "total y absoluta" de Rusia a la Unión Europea. Ante el Senado, la ministra rechazó este jueves que sus palabras hayan provocado "alarmismo" entre los ciudadanos. Antes de la cumbre europea, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, reconoció que es bueno que los ciudadanos sean conscientes de los retos en materia de seguridad pero matizó que "tampoco hay que exagerar" ya que "la guerra no es inminente. "No hay que asustar a la gente innecesariamente", recalcó. Asimismo, las declaraciones del presidente se producen en un momento en el que la UE está sumida en el debate sobre reforzar su industria militar frente a la invasión rusa de Ucrania y el escenario de seguridad incierto. REFUERZO DE LA INDUSTRIA MILITAR De hecho, las conclusiones acordadas entre los jefes de Estado y de Gobierno subrayan la necesidad de "mejorar y coordinar la preparación militar y civil" en el contexto de un "panorama de amenazas cambiante". A este respecto, Sánchez ha insistido en que "todos tenemos que ser conscientes de que si la seguridad es un bien público común de Europa, tenemos que financiarla no solamente con presupuestos nacionales, sino también con presupuestos europeos". El presidente se ha mostrado "abierto" a hablar sobre una mayor recapitalización del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ha dejado claro que "España piensa que si vamos hacia una mayor industria de la defensa y de la seguridad, tendremos también que valorar en un futuro la mutualización de la deuda para financiar lo que es un bien público común que es la seguridad de todos los europeos".