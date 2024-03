Puente ve una "escenificación exagerada" de la "tercera candidatura consecutiva" de Puigdemont: "Representa el pasado"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado este viernes la "escenificación exagerada" de Carles Puigdemont para anunciar su "tercera candidatura consecutiva" a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña y se ha mostrado convencido de que "representa el paso al que la mayoría social de Cataluña no quiere regresar". En una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, Puente ha asegurado que la fórmula elegida por Puigdemont para anunciar su candidatura a los comicios del 12 de mayo "va en la línea del ruido y de escenificaciones un tanto exageradas" porque ya había aspirado a la Presidencia de la Generalitat en las dos últimas elecciones al Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, "mucha novedad desde luego no es". En su opinión, "Puigdemont representa el pasado al que la mayoría social de Cataluña no quiere regresar" mientras que el PSC cuenta con un candidato como Salvador Illa "que representa el futuro y que quiere salir de ese paréntesis en el que ha estado Cataluña, en el que se ha frenado su progreso y en el que se ha estado a cosas a las que no se tenía que estar". En este sentido, Puente ha defendido que Illa "tiene un proyecto para Cataluña y quiere sacarla del estancamiento para devolverla al liderazgo y al progreso" mientras que Puigdemont "es el pasado".