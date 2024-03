PP y Cs rompen negociaciones y no irán juntos a las elecciones, un fracaso que acaba con la dimisión de Vázquez

El PP y Ciudadanos han confirmado este viernes la ruptura de las negociaciones para ir juntos a las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio, un fracaso que ha terminado con la dimisión del secretario general del partido naranja, Adrián Vázquez, que había liderado esas conversaciones por parte de su partido. El adelanto electoral en Cataluña anunciado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el pasado 13 de marzo había abierto una intensa negociación entre PP y Cs para explorar la posibilidad de concurrir conjuntamente. Los 'populares', que presumen de haber incorporado estos años a "más de 200" dirigentes naranjas, dejaron claro desde el primer momento que esa integración sería bajo sus siglas. Después de ocho intensos días de contactos --se iniciaron hace dos meses con la vista puesta en europeas--, la negociación había encallado en las últimas horas, sobre todo tras las declaraciones públicas del líder de Cs, Carlos Carrizosa, reacio a integrarse en el PP y diluirse dentro de las siglas del partido de Alberto Núñez Feijóo. DIVISIÓN INTERNA DENTRO DE CS Este viernes, pocas horas antes de la reunión del Comité Nacional de Cs, Carrizosa había vuelto a reiterar públicamente su rechazo a una integración dentro del PP y había subrayado que era una cuestión "fuera de discusión". Además, había dejado claro que a su partido no le daba "miedo" ir solo a las urnas. La división interna dentro de los naranjas ha sido visible en los últimos días. Así, el planteamiento de Carrizosa ha chocado con el expresado por Adrián Vázquez, quien este mismo jueves afirmó que era el "momento de un frente amplio" para las catalanas y europeas. Incluso apeló a dejar de "mirarse el ombligo", unas palabras que se interpretaron como un mensaje directo a su compañero catalán. Solo tres horas antes de esa reunión de la Ejecutiva de Cs, fijada para votar si concurría con el PP a las elecciones, la formación ha difundido un comunicado confirmando la ruptura de las negociaciones con el partido de Feijóo. "Desde las direcciones nacionales del partido Ciudadanos y el Partido Popular queremos lamentar la imposibilidad de haber podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, a pesar de la honesta voluntad compartida de alcanzar un entendimiento", señala el citado comunicado. Además añade que, aunque el contexto político "exige medidas excepcionales", las "tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes". En todo caso, las direcciones de ambos partidos "agradecen la buena disposición de quienes han estado sentados en la mesa hasta el último minuto para tratar de conseguir un consenso" y "se emplazan a seguir colaborando" en aquellas cuestiones "compartidas, como son la defensa los principios constitucionales, la defensa del Estado de Derecho y los valores europeos", concluye el texto enviado a los medios. Por su parte, fuentes el PP han lamentado que esas negociaciones no hayan fructificado" y han reconocido "el trabajo de las personas implicadas para alcanzar un acuerdo que finalmente no ha sido posible debido a las tensiones internas en el seno de Cs". "En este momento trascendental que vive España, considerábamos oportuno plantear que Cs se sumara a la única alternativa constitucionalista real al desgobierno de un presidente que solo ofrece cesiones al independentismo a costa del Estado de derecho y cuyo Gobierno se encuentra salpicado por una trama corrupta", han asegurado las mismas fuentes. DIMISIÓN DE ADRIÁN VÁZQUEZ El fracaso de las negociaciones ha provocado la dimisión de Adrián Vázquez como secretario general de Cs, después de poco más de un año en el cargo. El anuncio lo ha trasladado a través de una carta, en la que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree ni ser un obstáculo". "He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante", asegura Vázquez, para añadir que se marcha con "la tristeza de la decepción pero también desde la tranquilidad de quien lo ha intentado hasta el final". Tras la despedida de Inés Arrimadas como presidenta de Cs el 14 de enero de 2023, Vázquez asumió la Secretaría General del partido. Los meses previos, la formación afrontó un proceso de refundación para intentar remontar las sucesivas debacles electorales. EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS ACABA EL 8 DE ABRIL Una vez confirmada la ruptura de las negociaciones, el PP sigue teniendo pendiente elegir su candidato a las catalanas. Por el momento, Feijóo mantiene la incógnita sobre si optará o no por el actual presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández. 'Génova' ha relegado estos días esa decisión asegurando que la prioridad era buscar un acuerdo para la integración de Cs. En cualquier caso, fuentes del partido reconocen que "no hay prisa" porque el plazo límite para registrar candidaturas finaliza el 8 de abril. En los últimos días, algunos cargos han expresado su apoyo cerrado al presidente del PP catalán, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y exdiputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Paralelamente, Alejandro Fernández recibió el pasado fin de semana el apoyo de entidades constitucionalistas como Convivencia Cívica Catalana, S'Ha Acabat! o Asamblea por una Escuela Bilingüe, así como expresidentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), entre otros.