La izquierda insiste en que dimita Ayuso tras abrirse diligencias contra su novio y PP le responde que lo haga Sánchez

La izquierda madrileña (Más Madrid y PSOE) han vuelto a pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que la jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra su novio, mientras que el PP ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido a los socialistas que le insten a dimitir y convocar elecciones. Ha sido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. La portavoz adjunta del PSOE Marta Bernardo, al ser preguntada por este tema, ha reclamado al presidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo, que "haga una llamadita" y exija a Ayuso que "cese de inmediato". "Si no lo hace, si hoy el señor Feijóo no lo hace, lo que está claro es que está describiendo su autoridad en el PP, que es cero", ha lanzado Bernardo. Lo socialistas llevan pidiendo la dimisión de Ayuso desde el segundo día que se conociera la denuncia de su pareja, reclamando el día que se conoció que diera explicaciones. Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha insistido en que la presidenta regional debe "dar explicaciones" de "por qué mintió" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Leganés hace dos semanas. "En esa rueda de prensa que salió en el marco del Consejo de Gobierno, salió a defender a su novio. Lo que para la presidenta era simplemente una inspección de Hacienda es ya una investigación judicial con una persona imputada que es su novio", ha proseguido Bergerot. Entiende la portavoz que Ayuso "ligó su destino al de su pareja" cuando decidió "defenderlo con mentiras y poner las instituciones madrileñas al servicio del caso". Sobre esta rueda de prensa también ha hablado el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, quien ha apuntado que en ese momento "muchos entendieron" que las explicaciones que se dieron "eran excesivas". "Luego ha dejado darlas porque dice que todo esto no afecta al ámbito de la Comunidad de Madrid, sino al ámbito privado de su pareja sentimental. Yo creo que muchas veces en el término medio está la virtud", ha deslizado. PP INSISTE EN QUE LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN EL GOBIERNO Por último, ha tomado la palabra el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha cargado contra el Gobierno central que está "hasta arriba de corrupción" y ha cuestionado "por qué debería que dar una explicación la presidenta sobre un ciudadano particular". "Lo que me parece llamativo es que los mismos que piden esa explicación, no estén pidiendo la comparecencia inmediata y urgente del presidente del gobierno para explicar las relaciones de su esposa, Begoña Gómez, relacionada con los empresarios que después fueron rescatados a sus empresas con millones de dinero público y que aquí no esté pasando nada y que no se les pida explicaciones", ha planteado. Ha insistido tras la apertura de diligencias en describirlo como una "discrepancia que pueda tener con la Hacienda Pública" el novio de la mandataria regional y cree que no es "razonable" exigirle a ella explicaciones. En su intervención ha respondido a la "recomendación" del PSOE a Feijóo para cesarla y ha reclamado a los socialistas madrileños que le pidan a Sánchez la dimisión y la convocatoria de unas nuevas elecciones generales.