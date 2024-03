La Fiscalía pide anular la libertad bajo fianza de Dani Alves

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha recurrido la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejar en libertad al futbolista Dani Alves si paga una fianza de un millón de euros. En un comunicado de este viernes, han explicado que han interpuesto un recurso de súplica contra la resolución por la que se acuerda modificar la medida cautelar de prisión provisional para Alves si paga dicha fianza. El recurso se basa en considerar que se mantienen los motivos por los que se adoptó la prisión provisional del futbolista hace un año, "incluso con mayor intensidad a la vista de que Alves ha sido condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, más aun teniendo en cuenta los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular y el horizonte penológico al que se enfrenta el procesado es de hasta 12 años de prisión". Por ello, consideran que debe prorrogarse la situación de prisión provisional hasta la mitad de la pena impuesta, es decir, 2 años y 3 meses. "Existe un elevado riesgo de fuga, que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas en el suto recurrido, a la vista de la falta de arraigo de Alves a nuestro país, y el arraigo sí existente con su país de origen -Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza", destacan. El futbolista pasará el fin de semana en prisión al no haber consignado la fianza de un millón de euros este viernes antes de las 15 horas, con una hora de margen más de lo habitual. La Audiencia de Barcelona había aceptado a petición de la defensa de Alves alargar hasta las 15 el plazo para depositar la fianza, que normalmente termina a las 14 horas, cuando cierra la secretaría del tribunal.