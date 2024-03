La Audiencia Nacional confirma multa de 90.000 euros a Vueling por incumplir normas de accesibilidad en web

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la multa de 90.000 euros y la prohibición de concurrir a procedimientos de concesión de ayudas oficiales por seis meses impuestas a Vueling por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales debido al incumplimiento en su página web de las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Fuentes de Vueling han explicado a Europa Press que esta sentencia hace referencia a un procedimiento sancionador de 2020 y ya han mejorado la web: "Desde entonces, se han implementado diferentes desarrollos para mejorar la accesibilidad de nuestros clientes en todas nuestras plataformas". La compañía añade que, "en línea con este compromiso", sigue trabajando de forma constante en nuevos desarrollos y mejoras adicionales para su web y aplicación móvil. La aerolínea, en su recurso ante la AN que ha sido rechazado, alegaba que no se había desarrollado ninguna conducta subsumible en la norma presuntamente infringida, salvo que se hiciera una interpretación "extensiva e irracional", y que un informe del Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (Centac) destacaba los aspectos positivos de su web. Al respecto, el tribunal afirma que el informe del Centac sobre la web indica: "Si examinamos los datos que aparecen a continuación, encontramos que de los 38 requisitos que es preciso cumplir según esta norma, se cumplen totalmente 4".