Justicia ofrece una subida salarial para el ámbito no transferido pero CSIF lo ve insuficiente

El Ministerio de Justicia ha ofrecido una subida salarial para los trabajadores de este ámbito, en el marco de las reuniones entre el departamento de Félix Bolaños y los sindicatos, y aunque estos agradecen el esfuerzo mostrado, lo ven insuficiente. Según ha explicado CSIF, en la sesión de tarde de la reunión de la mesa del ámbito no transferido celebrada este jueves el Ministerio ha subido la propuesta que presentó durante la mañana si bien el sindicato la ve insuficiente en las cantidades y en los plazos de abono. Le ha exigido un "esfuerzo mucho mayor en la mejora de ambos aspectos incluyendo una retroactividad más amplia si quiere llegar a un acuerdo", expone el comunicado. Por otro lado, para CSIF es imprescindible que el Ministerio asuma un papel "mucho más activo" en la acción frente a las CCAA en el seno de la conferencia sectorial para que sigan su ejemplo de subida en el específico ya que esta es su propuesta (la del Ministerio) frente a la que está defendiendo CSIF y, en consecuencia, debe asumir su compromiso de tal forma que la subida sea una realidad y "no un mero ejercicio voluntarista". Por todo ello, el sindicato ha reiterado que el conflicto solo se puede superar con una propuesta que permita mejorar las retribuciones a todo el personal de Justicia con independencia del lugar donde estén destinados, siendo para CSIF la forma más sencilla la subida del complemento general del puesto, negociada en la mesa sectorial sobre la que se podría construir un acuerdo de legislatura en el que se incluyeran otras materias como las contenidas en el documento conjunto que se trasladó al Ministerio en los grupos de trabajo. El próximo lunes continuará la negociación en el seno de la mesa delegada del ámbito no transferido. Por otro lado, CSIF se reafirma en la necesidad de acudir a esta convocatoria al igual que se ha hecho en otras convocatorias de mesas de negociación en CCAA con competencias (Madrid, Asturias, País Vasco) y como se está haciendo en Cataluña. Precisamente los funcionarios de la Administración de Justicia han reanudado las manifestaciones y afearon el miércoles al ministro de su cartera, Félix Bolaños, que tras tres meses en el cargo siga sin solucionar el conflicto colectivo que mantienen desde el año pasado para reclamar una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes.