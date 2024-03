IU Madrid pide explicaciones a Sumar por el pacto con Más Madrid y aclarar si renuncia a crear marca regional

La dirección de IU Madrid exige explicaciones a Sumar tras el acuerdo bilateral de relación con Más Madrid, que tilda de "intolerable", y pide aclarar si en virtud del mismo se renuncia a desarrollar una marca autonómica del proyecto de Díaz. También alerta de que, en función de este pacto del que se sienten excluidos, de la deriva "confederal" de Sumar y de que no cederá su capital político a un proyecto que no les reconoce. Así lo traslada la Comisión Colegiada de IU Madrid en una carta a su militancia, en relación al pacto bilateral entre Más Madrid y Sumar, donde ambas fuerzas expresan su "reconocimiento mutuo", donde se reconoce en el ámbito autonómico a la formación madrileña como fuerza mayoritaria y referente de un espacio progresista "diverso" en la región. Dicho acuerdo ha desairado a IU Madrid, que deduce de las informaciones aparecidas en prensa que "no se va a desarrollar la marca Sumar en la región y que el referente electoral madrileño para Yolanda Díaz será Más Madrid". "Esta situación deja a IU Madrid fuera de la coalición Sumar en la comunidad, un hecho del todo intolerable y que supone un paso más en el carácter confederal que, parece, estar adquiriendo Sumar". Frente a ello, IU Madrid desgrana que su formación es "nítidamente federal" y, por tanto, pauta que el papel que se juegue en Sumar debe suponer "un desarrollo homogéneo en los territorios". ¿HABRÁ MARCA SUMAR DONDE IU ESTÁ FUERTE Y EN OTRAS REGIONES NO? "¿Se va a permitir que en las regiones en las que IU es más fuerte institucionalmente como en Andalucía o en Asturias la marca autonómica sí sea Sumar pero en otras no?", se ha preguntado la dirección madrileña de IU, que defiende su posición de mayor implantación municipal en la Comunidad de Madrid. También ahonda que la militancia de IU "merece respeto" y no están dispuestos a "ceder el enorme capital político" a un proyecto que en el que no se les reconoce. De esta forma, ha señalado que cuatro miembros de la dirección madrileña, entre los que figuran su coordinador Álvaro Aguilera, asistirán a la asamblea nacional de Sumar con el "único objetivo de conocer, sin intermediarios, los supuestos acuerdos alcanzados entre Sumar y Más Madrid". RECLAMA NO PERDER PESO EN LA CANDIDATURA A LAS EUROPEAS Por otro lado, alude también a que de cara a la negociación a la candidatura de coalición a los comicios europeos "no se puede tolerar" que IU no tenga, al menos, la misma influencia en la lista de 2019, donde entonces contó con dos puestos de salida cuando concurrió con Unidas Podemos. "La única manera de construir una alianza amplia es que todos estos extremos se elijan de forma escrupulosamente democrática entre las partes integrantes de Sumar, y no por designación bonapartista de cúpulas sin arraigo territorial". Finalmente, incide en que debe aclararse de forma inmediata la naturaleza de Sumar en Madrid y en el resto del país, esclarecer si el proyecto de Díaz es federal o confederal y despejar la "incónita de la situación de IU Madrid" en el mismo. Por último, detalla a sus bases que convocará una Coordinadora Regional (su máximo órgano ejecutivo) extraordinaria para abordar este asunto tras las vacaciones de Semana Santa.