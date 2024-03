Feijóo dice que las elecciones vascas "son cosa de dos": "el mismo separatismo a velocidades diferentes y el PP"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que las próximos elecciones vascas "son cosa de dos: el mismo separatismo a velocidades diferentes y el Partido Popular de Euskadi". En este sentido, ha asegurado que "entre PSOE, Bildu y PNV son posibles todas las combinaciones" y "ninguna es buena". Durante la presentación en Bilbao del libro 'Colisión de utopías', escrito por el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, ha advertido de que PNV y Partido Socialista "han perdido toda su personalidad ante Bildu". A su entender, "se parecen tanto que la única diferencia es la velocidad con la que imprime su movimiento hacia el secesionismo". Por ello, ha considerado que las elecciones vascas del próximo 21 de abril "son cosa de dos: el mismo separatismo a velocidades diferentes y el Partido Popular de Euskadi". "Entre PSOE, Bildu y PNV son posibles todas las combinaciones. Y en mi opinión ninguna es buena. Y en el PP solo hay una alternativa a todas esas combinaciones", ha planteado. "UN MODELO QUE NO HA SIDO BUENO" Feijóo ha valorado la candidatura de Javier de Andrés, con "un proyecto alternativo al nacionalismo y al socialismo nacionalista", y ha destacado que "sabe que es el momento de empezar a cantarle las verdades del barquero al que ha gobernado aquí durante décadas y que ha impuesto un modelo social, un modelo político, un modelo económico que en los últimos años no ha sido bueno para Euskadi". "Y, además, que ha blanqueado lo que Euskadi nunca debió permitir, que era un conjunto de ciudadanos que atemorizaban la libertad del pueblo vasco, que perseguían a muchos ciudadanos del pueblo vasco por no pensar como ellos y que expulsaron a un cuarto de millón de vascos fuera del País Vasco. Y la mayoría de ellos no ha vuelto", ha añadido. Frente a "este modelo de cerrar Euskadi al exterior", en palabras de Alberto Núñez Feijóo, el candidato a lehendakadi del PP "representa un modelo alternativo" que supone "abrirse a España y abrirse al mundo, derribar fronteras y muros, reconocer y cuidar el talento propio para que no se vaya, gestionar con seriedad y con respeto, fomentar la convivencia y el pluralismo entre nacionalistas y nacionalistas, entre constitucionalistas, y defender sin complejos que el ser vasco es una forma de ser español", como "efectivamente lo dicen los Fueros".