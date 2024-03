Feijóo cree que el Illa (PSC) no frenará "ningún procés" en Cataluña, sino que "lo resucita"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Partido Socialista de Cataluña, liderado por Salvador Illa, no va a frenar "ningún procés", sino que "lo resucita". Así lo ha señalado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, tras las declaraciones de Illa este jueves de que el PSC seguirá con el planteamiento de "pasar página" justo después de que el eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, haya anunciado que se presenta como candidato a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Ha sido en una entrevista en 'La Sexta' donde Illa ha manifestado que Puigdemont cumple con los requisitos para presentarse como candidato a presidir el Govern defendiendo al mismo tiempo que el planteamiento de los socialistas catalanes es "pasar página" a unos años que "no han sido buenos" para la comunidad autónoma. Tras estas palabras, Feijóo ha insistido en su mensaje: "Hoy se hace evidente que el PSC no va a frenar ningún procés, sino que lo resucita".