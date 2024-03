El BNG pide explicaciones al Gobierno por la compra de armamento a una empresa israelí y reclama un embargo "total"

El diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego, ha pedido explicaciones al Gobierno tras conocerse que el Ministerio de Defensa ha adjudicado un nuevo contrato a una empresa de Israel para la compra de armamento por 207,41 millones de euros y ha reclamado un embargo "total" de las armas israelíes. En una batería de preguntas escritas, Rego se ha dirigido al Ejecutivo por la adjudicación realizada por el Ministerio de Defensa de un nuevo contrato a una empresa de Israel por 207.414.102 euros para la adquisición de designadores láser Litening V con idea de instalarlos en 45 cazas eurofighter recién adquiridos para los programas Halcón I y Halcón II. Este armamento, según Rego, fue utilizado por el Estado israelí durante los constantes bombardeos sobre la Franja de Gaza, ya que desde el estado de Benjamín Netanyahu hacen gala de que dicho material fue "testado en combate". Además, el diputado del bloque gallego, afea al Gobierno que la justificación recogida para dicho contrato sea que "es la única capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico y se negociaron mejoras de interés para la Administración" a pesar de haber anunciado su intención de finalizar el comercio de armas con este territorio. ¿CREEN QUE ASÍ CONTRIBUYEN A LA PAZ? En nombre del BNG, Rego apela al Ejecutivo de Pedro Sánchez a poner en marcha un embargo "total" de armas a Irael al tiempo que se trabaja para lograr un alto al fuego y tender puentes para alcanzar la paz y la liberación de Palestina, y asimismo, "defender" los derechos humanos. Aunque remarca que para ello "no puede haber comercio de armas con un Estado que asesina a miles de niños y a una población indefensa con total crueldad". ¿Cómo se explica este nuevo contrato? -- cuestiona Rego -- ¿son conscientes de que fue empleado en los bombardeos contra Palestina?, insiste en las preguntas, al mismo tiempo que pide conocer si desde el Ejecutivo consideran este tipo de acciones "la forma de contribuir velando por los derechos humanos de la población Palestina". También en esta batería de preguntas hace referencia a las afirmaciones realizadas por la Secretaria de Comercio en su comparecencia en la comisión de Defensa del Congreso donde alegó que "la junta interministerial que aprueba las políticas de comercio de armas y material de doble uso no fija la política exterior", añadiendo además que "no hay un embargo de armas de la UE o de Naciones Unidas a Israel" y que en el caso del Estado español "sí existen actos administrativos de no autorización de nuevas licencias" y pide al Gobierno que las explique. Por último pide conocer por qué el Gobierno no formaliza el embargo de armas a Israel oficializando por escrito que no se van a comprar ni vender más armas al Estado de Israel.