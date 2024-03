Collboni ve a Colau en una "dinámica destructiva" por no apoyar los Presupuestos de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado este jueves que la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, ha entrado en una "dinámica destructiva" después de que los comunes tumbaran los Presupuestos de Cataluña y mañana hagan lo mismo con las cuentas públicas de la capital catalana. En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el regidor ha denunciado que este viernes se verá una nueva entrega "de esta especie de dinámica destructiva en la que ha entrado Barcelona en Comú y su líder, Ada Colau, y que efectivamente va a tener como consecuencia que probablemente no se aprueben los presupuestos en Barcelona". Collboni ha reclamado a BComú más seriedad, recordándoles que son los presupuestos "ya acordados por dos partidos, por el Partido Socialista y por Esquerra Republicana". "No son los presupuestos de Collboni, son los presupuestos de un acuerdo de izquierdas en Barcelona", ha reiterado. Cuestionado por la condición del partido de Ada Colau de entrar en el gobierno municipal, el alcalde ha defendido que antes de una coalición "tiene que haber un acuerdo previo de políticas, de prioridades y por lo tanto de presupuesto". Pese a que se aprobarán las cuentas municipales tras la cuestión de confianza que presentará Collboni, ha lamentado que no se haya podido llegar a "un acuerdo progresista" como "siempre ha pasado en Barcelona. "En Barcelona siempre ha habido acuerdos progresistas desde que hay democracia. Ha habido casi más de 30 años de hegemonía de izquierdas en la ciudad de Barcelona con el alcalde progresista (...) pero parece ser que la señora Colau ha decidido que como ella no es alcaldesa, esa tradición se acaba", ha reprochado. El proyecto de Presupuestos presentado por Jaume Collboni para 2024 llegará al pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes sin los apoyos suficientes para ser aprobado de manera definitiva. Las cuentas cuentan por ahora con los votos a favor de ERC (con quienes el PSC alcanzó un pacto presupuestario) y los votos en contra de BComú, Junts, PP y Vox: es decir, suma 15 votos favorables (de 41 concejales que tiene el consistorio) y 26 en contra.