Carrizosa (Cs) rechaza integrarse en el PP catalán y dice que la dirección atenderá lo que se diga desde Cataluña

El presidente de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha reiterado su rechazo a una integración de Cs en el PP de cara al 12M, y ha sostenido: "Es una cuestión que está fuera de discusión". Lo ha dicho en una entrevista de 'La2' y 'Ràdio4' recogida por Europa Press este viernes, día en que el Comité Nacional de Cs se reunirá para decidir la acción del partido para los futuros comicios y tras las declaraciones del secretario general, Adrián Vázquez, que señaló que "quien negocia tiene el mandato", en referencia a sus negociaciones con el PP. "Tengo el compromiso de la dirección permanente del partido de que se escuchará y se atenderá lo que se diga desde Cataluña. Por lo tanto, no saldrá nada del Comité Nacional que no esté avalado por el partido aquí en Cataluña", ha apuntado Carrizosa. También ha defendido una coalición que aglutine, ha dicho textualmente, las sensibilidades tanto del PP como de Cs, ha asegurado que es una decisión unánime en la dirección catalana del partido, y ha cuestionado irónicamente: "¿Se me van a llevar a mí atado y amordazado a unas listas el PP o a algún compañero que no quiera?". Ha sostenido que si Cs está en una coalición con el PP pueden frenar la estrategia de su líder, Alberto Núñez Feijóo, de "no molestar al independentismo", porque Carrizosa cree que los populares pueden necesitar en algún momento a los independentistas para llegar a la presidencia del Gobierno. "Que el PP se quede y Cs no esté no es bueno para la sociedad catalana, es así de simple", ha sostenido Carrizosa, que ha evitado responder si dimitirá en el caso en el que el partido se decante finalmente por la integración. Sin embargo, ha defendido que el caso de las elecciones europeas es un caso diferente y que "sí que se puede explicar a la sociedad" una integración en otro partido. CANDIDATURA DE PUIGDEMONT En cuanto a la candidatura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de Junts para las elecciones catalanas anunciada este jueves, ha lamentado que significa "la vuelta del 'procés". "A veces no vemos que hay políticos populistas peligrosos para el futuro de los países. Puigdemont es uno de esos", ha señalado Carrizosa, que ha criticado que si tuviera apoyo suficiente para gobernar la Generalitat, la sociedad catalana estaría equivocándose, según él.