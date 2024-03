Bendodo denuncia una "persecución del Gobierno contra Ayuso utilizando instituciones del Estado"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Acción Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este viernes que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se está realizando una "persecución" contra la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "utilizando instituciones del Estado y vulnerando el derecho a la protección de datos de una persona". "Esta es la realidad", ha sentenciado Elías Bendodo en el transcurso de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Málaga para analizar la actual situación política en España, en el que también ha opinado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se le ha estropeado el ventilador" con el que querría distribuir "porquería para todos" los partidos sobre presuntos asuntos de corrupción, "y se inventa lo de Ayuso", en alusión al caso de supuesto fraude fiscal de su pareja. En esa línea, Bendodo ha criticado que Sánchez "intenta que los españoles nos metan a todos los políticos en el mismo saco", algo que el dirigente 'popular' ha rechazado antes de abundar en el tema de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto G. A., contra quien la jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil, según se ha sabido este viernes, mientras se celebraba este encuentro informativo en Málaga. El vicesecretario del PP ha sostenido que "todo el mundo tiene derecho a tener la pareja que le dé la gana, y uno es responsable de su vida", y uno se puede "encontrar con una o con varias parejas a lo largo de tu vida y no te tienes que hacer responsable del pasado" de éstas. Tras ello, Elías Bendodo ha aseverado que "la realidad es que aquí hay una persecución contra Ayuso, sin ninguna duda, por parte del Gobierno, pero sobre todo, lo más grave, utilizando instituciones del Estado y vulnerando el derecho a la protección de datos de una persona", ha añadido. Sobre el comportamiento del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con algunos periodistas y medios de comunicación, Elías Bendodo ha indicado que el "que haya unos 'tuits' o unos 'WhatsApp' más subidos de tono o no, dentro de unos márgenes de confianza que pueda tener esa persona o ese periodista con otro, que después no es tal confianza", no debe servir para "desviar" el debate en España de lo que es "el verdadero problema, que es un caso de corrupción que recorre la historia política de Pedro Sánchez desde el origen de ganar las primarias" del PSOE "hasta hoy", según ha aseverado en alusión al conocido como 'caso Koldo', nombre del exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos. En esa línea, Bendodo ha insistido en señalar que ese caso "no puede ser tapado por un WhatsApp que manda un director de comunicación a una periodista con la que supuestamente tenía confianza", así como ha reiterado la idea de que "el ventilador se le ha roto" a Pedro Sánchez, y "aquí no vale esa estrategia", ha concluido el dirigente del PP.