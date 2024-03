Baleares recurre de nuevo la negativa de la Audiencia Nacional a considerarla perjudicada en el caso Koldo

La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares ha formalizado este viernes un recurso contra la segunda negativa del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de permitir su personación como perjudicada en el caso Koldo. Así lo ha anunciado el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Según el conseller, "es cuestión de días" que el perjuicio a las arcas autonómicas se materialice, cuando Bruselas confirme la descertificación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. "Pedimos a la Audiencia Nacional que se anticipe a algo que va a suceder con toda seguridad", ha declarado el conseller. El que también es conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha explicado que este viernes era el último día hábil para presentar este recurso, a la espera de tener la confirmación definitiva de Europa respecto a los fondos que sufragaron los 3,7 millones de euros por mascarillas que resultaron ser defectuosas. En este sentido, Costa ha aclarado que han "querido agotar todas las vías" insistiendo en los mismos argumentos que en sus escritos previos. Un nuevo rechazo no cerraría la puerta a volver a intentar esta personación cuando Bruselas ya haya oficializado la descertificación del gasto. EL JUEZ NO VE PERJUICIO PARA BALEARES PORQUE ERAN FONDOS EUROPEOS Cabe recordar que la Audiencia Nacional ha rechazado ya en dos ocasiones que el IbSalut pueda intervenir en la causa como perjudicado. La razón es que aquel contrato se financió con fondos europeos y por ello el magistrado entiende que no hay daño a la Comunidad. En este contexto, el departamento que dirige Antoni Costa inició una descertificación de fondos, por 3,9 millones --al añadir costes de transporte y de asistencia técnica-- que ya se ha trasladado a Bruselas. El conseller daba por hecho este jueves que Europa la confirmará, ante las sospechas de "fraude". Esa descertificación repercutirá en un descuento de fondos al Govern en futuros pagos europeos, por lo que para el Govern "es obvio" que Baleares es parte perjudicada. Desde Baleares resaltan que venían obligados a promover esta descertificación de fondos en aplicación de protocolos antifraude de fondos FEDER, destacando que el anterior Ejecutivo no adjuntara al expediente el informe sobre la calidad insuficiente de las mascarillas.