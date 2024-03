Aragonès cree que PSC y Junts no serán los que mejor representen a Cataluña en la mesa de diálogo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que PSC y Junts no serán los que mejor representen los intereses catalanes en la mesa de diálogo: "No los representará quien ejercerá como delegado de la Moncloa, ni quien durante mucho tiempo ha estado desconfiando de esta negociación a la que ahora, a última hora, se apunta". Así se ha pronunciado este viernes en declaraciones en Viladecans (Barcelona) antes de asistir al final de etapa de La Volta Ciclista a Cataluña junto a la vicepresidenta, Laura Vilagrà, después de que el PSOE y ERC hayan decidido aplazar la próxima reunión de la mesa de diálogo, prevista para el primer trimestre del año, a después de las elecciones catalanas del 12 de mayo y de las europeas del 9 de junio. Aragonès ha sostenido que el proceso de negociación entre el Gobierno y la Generalitat "continúa y después del 12 de mayo continuará", y ha destacado que su Ejecutivo será quien mejor defienda los intereses de Cataluña y que la sociedad catalana pueda decidir libremente su futuro. Ha insistido en que quienes mejor representarán los intereses catalanes serán quienes defienden el referéndum y están "desde el primer minuto en la estrategia de la negociación" con el Gobierno central, con quien asegura que tiene muchas diferencias. "Estoy convencido de que la continuidad mía como presidente de la Generalitat es la mejor garantía de que este proceso de negociación después del 12 de mayo continúe con más fuerza", ha zanjado. CONCIERTO CATALÁN Ha criticado que el primer secretario del PSC y candidato a las catalanas, Salvador Illa, haya afirmado que es "un privilegio" que Cataluña pueda recaudar todos sus impuestos, tal y como recoge la propuesta de financiación singular que propone el Govern. "Yo creo que los hospitales, las escuelas, la economía productiva de este país y los recursos para los municipios de este país no son ningún privilegio. Simplemente no entiendo cómo el PSC defiende el concierto económico en Euskadi y en Navarra y no se atreve a defenderlo en Cataluña", ha reprochado. PRESUPUESTOS DE BARCELONA Preguntado por el rechazo del Presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, después de que los Comuns hayan votado en contra, Aragonès ha sostenido que desde su formación han trabajado "siempre para que haya presupuestos buenos y que estos lleguen a todas partes", y ha emplazado a los grupos municipales a pronunciarse al respecto. Ha asegurado que, "en el marco de que pueda haber presupuestos en todas partes", presentaron las cuentas de la Generalitat, y ha añadido que el único motivo para que fueran rechazados es por partidismo y electoralismo.