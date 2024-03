Vélez (PSOE Murcia): "López Miras no quiere alcanzar un pacto ni quiere resolver el problema del agua"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha asegurado que López Miras "ni quiere alcanzar un pacto ni quiere resolver el problema del agua". Tras la firma del acuerdo entre el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para impulsar un Pacto Nacional del Agua, el portavoz socialista ha afirmado que "su único objetivo es confrontar con el Gobierno de España para seguir rascando votos" y le ha pedido "que deje de intentar engañar a la ciudadanía". Veléz ha señalado que "en 2018 firmamos un Pacto Regional del Agua. Sin embargo, en seis años, López Miras no ha reunido a los firmantes ni una sola vez, demostrando que su voluntad de acuerdo y de sumar fuerzas es nula". Además, ha insistido en que es "imposible alcanzar un Pacto Nacional mientras el PP siga negando evidencias científicas como que el cambio climático está reduciendo las precipitaciones en el Tajo y, por lo tanto, el agua trasvasable" a lo que ha añadido que "para alcanzar un pacto no se puede partir de premisas falsas". "El PP hace gala, una vez más, de su cinismo. La realidad es que no han conseguido ni una sola gota de agua y que el mayor recorte del trasvase lo hicieron los populares cuando pactaron el Memorándum. Llevan 30 años utilizando el agua para intentar engañar a la gente y hacer campaña electoral", ha denunciado. A continuación, ha subrayado que, ante la previsión de que siga aumentando la frecuencia e intensidad de las sequías en los próximos años, debido al cambio climático, el Partido Socialista "está centrado en ofrecer soluciones que aseguren agua en la Región de Murcia". "El Gobierno de España está haciendo una inversión de más de 3.000 millones de euros en la Cuenca del Segura, que permitirá, entre otras cuestiones, aumentar la capacidad de desalación y reducir su coste, a través del uso de instalaciones fotovoltaicas y otras energías renovables", ha apuntado. Asimismo, ha indicado que ya se ha aprobado la ampliación de la desaladora de Torrevieja, que incrementará la producción de agua desalada en un 50 por ciento y que se está trabajando en la licitación de la ampliación de la desaladora de Águilas. "Además, el pasado mes de diciembre, se firmó un acuerdo con las 61 comunidades de regantes pertenecientes al SCRATS y otras dos de la IDAM de Águilas para que se puedan beneficiar de estas ampliaciones", ha añadido. "El aumento de la capacidad de desalación complementará el agua que llega a la Región por el trasvase y permitirá disponer de agua, incluso en los momentos de mayor sequía en la cabecera del Tajo", ha recalcado. Para terminar, Vélez ha apuntado que, "gracias a las inversiones y a la gestión hídrica del PSOE, ni se ha producido ni se prevé ningún tipo de restricción en la Región, mientras que, en otras comunidades, como Andalucía o Cataluña, ya se ha planteado la posibilidad de cortes en el suministro". "Desde el Partido Socialista, seguiremos centrados en ofrecer soluciones para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia, como estamos haciendo con el refuerzo y subvención del agua desalada", ha concluido.