Una campaña para concienciar a los jueces da voz a los niños que sufren violencia vicaria

Barcelona, 21 mar. (EFE).- 'Señor juez, tiene una nota de voz pendiente' es el título de una campaña en redes sociales dirigida a concienciar a la judicatura y al respeto de instituciones y que da voz a niños y adolescentes víctimas de violencia vicaria y violencia de género institucional.

La iniciativa, que se lanza en la víspera del III Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que arrancará el viernes 22 de marzo en Barcelona, difunde testimonios en primera persona de menores que han sufrido este tipo de violencia pero que no han sido escuchados por la Justicia o por los sistemas de protección.

"Cuando me hicieron ir a declarar estaba aterrada e indefensa. Me separaron con un biombo de mi padre agresor. Notaba su respiración otra vez cerca de mí", dice un audio de la joven Belén (nombre ficticio), que sufrió abusos de su padre durante años, pero cuyo testimonio no creyó el juez, que archivó la causa.

También el caso de Míriam, que denuncia que una jueza condenó a su madre por incumplir las visitas de su progenitor precisamente por protegerla a ella siendo una niña del hombre que podía causarle daño, o el de la pequeña Luna, quien sufrió abusos que los servicios sociales no supieron ver.

En definitiva, testimonios recopilados de diversos menores que denuncian no haber sido escuchados en la justicia ni en los sistemas de protección.

El III Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional tendrá como objetivo acordar medidas concretas y efectivas para erradicar la violencia vicaria y la violencia de género institucional que se ejerce sobre la infancia y sobre las madres por no creer o escuchar sus testimonios.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, será la encargada de inaugurar la jornada junto a la consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza; y la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas.

Además, entre la treintena de profesionales que se darán cita figuran la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato; la exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, así como juristas, pediatras y psicólogas que han analizado el impacto de estas violencias en niñas, niños y adolescentes y sus madres.

El evento tendrá lugar en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona el 22 y 23 de marzo, está coorganizado por entidades de la sociedad civil y la Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat y está subvencionado por el Ministerio de Igualdad. EFE

