Rueda cumplirá la "obligación legal" de explicar al Congreso los contratos covid pero cree se debe empezar por Armengol

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha asegurado que la Administración gallega cumplirá con la "obligación legal" de acudir al Congreso de los Diputados, de ser el caso, a "dar explicaciones" sobre los contratos de emergencia realizados durante la pandemia de la covid-19, pero cree que se debería "empezar" por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Por mi parte, absoluta tranquilidad", ha asegurado Rueda, al ser preguntado en su comparecencia posterior a la reunión del Consello de la Xunta sobre si acudirá a la comisión de investigación que se creará en la Cámara Baja con el voto a favor de todo el hemiciclo salvo del PP, que se abstuvo, y de Vox, que se opuso. En este contexto, el mandatario gallego considera que "no hay ningún problema" en que se investiguen "así" las contrataciones durante la emergencia sanitaria de hace cuatro años, pero cree que se debería "empezar" por la presidenta del Congreso, que fue presidenta de Baleares durante ocho años y cuyo gobierno se vio relacionado con la trama conocida como el 'caso Koldo'. "Nada que ver, sinceramente, con la contratación que se hizo en Galicia", ha insistido Alfonso Rueda, para reiterar que estos contratos realizados por la Xunta, entonces gobernada por Alberto Núñez Feijóo, ya se sometieron a "auditorías" en el Consello de Contas. No obstante, ha mostrado "absoluta tranquilidad" si las administraciones autonómicas deben ir a las Cortes a dar explicaciones. También el Senado, con la mayoría absoluta del PP, tendrá una comisión, en este caso específica del 'caso Koldo' y ante la cual el PSOE votó a favor. "No verá nunca al presidente de la Xunta negarse a cumplir con la ley, si es que es una obligación legal", ha zanjado. "TOMAR NOTA" DE CONTAS Rueda también ha sido preguntado sobre el informe del Consello de Contas publicado esta semana en el que reprocha a la Xunta "falta de publicidad" en "una parte de las adjudicaciones de los contratos" por la crisis de la covid. El presidente en funciones lo ha enmarcado en los "avisos" que "muchas veces" hace este órgano fiscalizador, también en la contratación ordinaria de la Administración: "Lo que tenemos que hacer es tomar nota y explicar cuáles fueron las circunstancias". En este contexto, ha insistido en que "no tiene nada que ver" lo que se hizo en Galicia con el 'caso Koldo', en referencia a la supuesta trama de comisiones por la venta de mascarillas por la que fue detenido Koldo García, un asesor del exministro de Transportes y dirigente socialista José Luis Ábalos. "Nada tiene que ver con lo que estamos viendo de tramas millonarias, asesores de ministros a sueldo, cosas muy difíciles de entender o imposibles, sobre todo, si no se explica, si se intenta desviar la atención", ha criticado el titular de la Xunta en funciones. Además, ha censurado a la oposición (BNG y PSdeG) que solicite auditorías sobre los contratos en Galicia mientras no tiene "la más mínima crítica" sobre la trama 'Koldo', donde "todo indica que ahí sí se podrían haber producido delitos graves". CONTRATOS CON EULEN Y MAPE En el mismo informe del Consello de Contas, publicado esta semana, figuran, por un lado, contratos a Eulen, que tiene a Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente de la Xunta, como una de sus directivas. Por otro, aparece como una de las principales adjudicatarias Mape Asesores, una firma gallega que proporcionó al Sergas equipamiento sanitario y para la cual hizo de intermediario --con el cobro de comisiones, lo que dio lugar a una investigación por parte de la Agencia Tributaria-- la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Respecto a estos casos concretos, Alfonso Rueda se ha remitido a la "valoración general" que hizo Contas en sus auditorías sobre los contratos. "Nada que decir, desde luego", ha añadido, para volver a rechazar las comparaciones con el 'caso Koldo'.