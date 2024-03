Robles rechaza que su aviso sobre que Putin es una "amenaza total y absoluta" haya creado "alarmismo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desechado este jueves que sus palabras sobre que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es una "amenaza total y absoluta y no somos conscientes" hayan creado "alarmismo" en la sociedad, ante los reproches que Bildu y ERC le han hecho en el Senado. Robles ha acudido a la Comisión de Defensa del Senado para dar cuenta de las líneas generales de actuación del departamento que encabeza para esta legislatura, donde Bildu y ERC, socios parlamentarios habituales del Ejecutivo, han aprovechado para preguntar a la ministra por la advertencia en cuestión que pronunció en una entrevista con 'La Vanguardia' publicada este fin de semana. El senador de Bildu Josu Estarrona ha preguntado a la ministra si "considera pertinentes este tipo de declaraciones" y ha advertido de que pueden generar una "psicosis colectiva" en la sociedad. "No se alarma a nadie", ha rechazado la titular de Defensa, que ha afirmado que la sociedad española tiene "sentido común y formación", por lo que "ven la realidad". "Todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la tercera guerra mundial y que él no tiene ningún problema en utilizar armas nucleares", ha agregado. REINTRODUCIR LA MILI De su lado, el senador de ERC Joan Josep Queralt ha cuestionado a Robles sobre si "hay alguien que sí es consciente" de "la inminencia de una tercera guerra mundial" y, al hilo, ha querido saber si España reintroducirá el servicio militar obligatorio, como han hecho otros países europeos ante la invasión rusa de Ucrania. Robles ha soslayado la primera cuestión y, en referencia a la segunda, ha negado tajantemente la posibilidad de que la mili vuelva a España. "No va a haber mili", ha dicho la ministra, que ha querido contrastar la situación de España con la de "otros países, que por su situación geográfica perciban más" el riesgo que plantea Moscú. Además, la ministra ha señalado que el servicio militar obligatorio no es un ensalzamiento del "militarismo" y ha indicado que la situación trata de "sátrapas y autócratas ante los que no nos podemos poner de perfil".