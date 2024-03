Robles acude hoy al Senado para informar sobre la 'hoja de ruta' de Defensa, con el foco puesto en Israel y Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este jueves en la Comisión de Defensa del Senado para dar cuenta de las líneas generales de la política del departamento que dirige para esta legislatura, donde presumiblemente los grupos le exigirán explicaciones sobre el envío de armas a Israel, inmerso en un recrudecimiento del conflicto con Hamás, o la ayuda a Ucrania, en el marco de la invasión rusa. Son los socios parlamentarios habituales del Gobierno los más interesados en exigir cuentas al Ejecutivo por las exportaciones de material de Defensa y armamento a Israel, un asunto que les genera malestar tras la escalada en octubre del conflicto con Hamás, que ha comportado una ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania que tildan de "genocidio". Según el informe de exportaciones de material de defensa y doble uso de la Secretaría de Estado de Comercio de 2022, los últimos datos oficiales disponibles, Israel recibió material de defensa por valor de más de 9,2 millones de euros. Los aliados del Ejecutivo de Pedro Sánchez han reclamado en múltiples ocasiones que suspendan las exportaciones y el envío de armas a Israel, mientras que el Gobierno recalca que España no cierra acuerdos de este tipo con el Estado hebreo desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que Hamás lanzó la ofensiva que ha causado la respuesta israelí contra la Franja de Gaza y Cisjordania. Más de 30.000 personas han muerto ya en la contraofensiva. En este contexto, la secretaria de Estado de comercio, Xiana Margarida Méndez, afirmó el martes en la Comisión de Defensa del Congreso que España no ha autorizado exportaciones "definitivas" de armas ni equipos letales a Israel desde 2002, una decisión tomada en el marco de la Segunda Intifada. EL COSTE DE LA AYUDA A UCRANIA Se espera que Ucrania también salga a la palestra durante la comparecencia de la ministra Robles, poco después de que se hayan cumplido dos años desde la invasión rusa. Precisamente el martes en la citada Comisión de Defensa del Congreso, Méndez desveló, por primera vez, la lista del material militar enviado a Ucrania desde marzo de 2022, una ayuda que España presta en coordinación con los socios de la Unión Europea y la OTAN. Se trata de equipos de visión nocturna, vestuario de protección militar NBQ, radiocomunicaciones, aeronaves no tripuladas UAV, sistemas de control remoto de armas, sistemas de guiado de munición, obuses, ametralladoras, minas anticarro, munición de arma ligera y de artillería, granadas de mortero, misiles Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, vehículos TOA, diez carros de combate Leopard 2A4 y ocho patrulleras. Son 61 exportaciones del Ministerio de Defensa en total, de las que, sin embargo, no se conoce el coste total. Robles, que acude a la Cámara Alta después de comparecer en el Congreso para informar sobre la 'hoja de ruta' de su Ministerio en enero, también podrá abordar a petición de los grupos la situación de las tropas españolas desplegadas en el exterior, sobre todo en Líbano, que se cruza ataques con Israel en el marco de la guerra con Hamás. Asimismo, se referirá a la situación de la profesión militar, habida cuenta de que grupos como PP y Vox se quejan de la falta de efectivos o de que los militares reciben bajas retribuciones.