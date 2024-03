Puigdemont será el candidato de Junts a las elecciones del 12M: "Queremos acabar el trabajo"

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que será el candidato del partido a las elecciones al Parlament del 12 de mayo con el objetivo de culminar con éxito --ha dicho-- el proceso de independencia: "Queremos acabar el trabajo". "He decidido presentarme a las próximas elecciones al Parlament y proponer mi candidatura para la restitución de la Presidencia de la Generalitat, para retomar el camino que la represión y la división bloquearon", ha dicho en una conferencia en el auditorio del Ayuntamiento de Elna (Francia) ante un millar de personas, entre las que estaba la plana mayor de Junts. Su partido había alimentado estos últimos días la posibilidad de que Puigdemont encabezara la candidatura, y él mismo se mostró convencido de que podría estar en Cataluña para el debate de investidura. "No podría explicar, ni siquiera a mí mismo, que después de pasar seis años y medio defendiendo la Presidencia en el exilio, ahora que se abre la oportunidad de hacer posible su restitución, ahora, rehuyera esta responsabilidad", ha dicho. Por ello, ha propuesto su candidatura "a la restitución de la Presidencia de la Generalitat para retomar el camino que la represión y la división bloquearon". REFERÉNDUM Ha defendido que intentar acordar un referéndum de autodeterminación con el Gobierno es un objetivo "tan posible como lo era la Ley de Amnistía", algo que asegura que saben los socialistas. En su opinión, en una sociedad donde se puede cambiar de Dios o de orientación sexual, deberían poder cambiar de nacionalidad quienes sientan que no se les respeta, y más ante una nacionalidad que obliga a tener "una identidad nacional militante", en referencia a la española. "Respetar el derecho a la autodeterminación no pide ningún esfuerzo ni ningún cambio constitucional; sólo pide voluntad política", ha dicho, y ha dejado claro que, si la negociación con el Estado sobre esto se dilata o no da frutos, no renunciarán a lograr la plena independencia si es la voluntad de los catalanes. HACERLO "MEJOR" Pese a todo, ha añadido que tendrán que hacerlo "mejor", teniendo en cuenta la experiencia acumulada del 1-O y conociendo los posibles itinerarios, fortalezas y debilidades. Y en paralelo, ha apelado a trabajar con el conjunto del independentismo, político y social, para "culminar el trabajo" que considera que quedó pendiente en 2017, si el Estado se opone al derecho a la autodeterminación. Ante una convocatoria electoral imprevista, Puigdemont ha justificado su decisión de encabezar la candidatura de Junts y renunciar a concurrir a las europeas, alegando que no le gusta la "resignación" ni buscar el camino más cómodo, tampoco a nivel personal, ha puntualizado. CANDIDATURA MÁS ALLÁ DE JUNTS Tras asegurar que quiere una candidatura que vaya más allá de Junts con perfiles y apoyos de otros sectores, ha reivindicado el papel jugado desde Bruselas y ha cargado contra la "represión persecutoria" del Estado y las consecuencias que, en su opinión, tiene sobre la vida de los catalanes. También ha dicho que han fracasado todos los intentos de arrastrarlos --en sus palabras-- "al camino de la renuncia o rendición" con medidas como los indultos, entre otras opciones. "En las próximas elecciones no elegiremos sólo quién gobierna una autonomía cada día más inoperante y resignada. Habrá que elegir", ha dicho. Para él, és una elección "entre los que quieren acabar el trabajo de hundir la nación y adscribir Cataluña en el concierto de las regiones españolas, como una comunidad autónoma más", y quienes, como él, quieren culminar el camino que empezaron hacia la independencia. Por eso, ha llamado a configurar un proyecto de liderazgo "que hable de tú a tú al Estado y que tenga una voz propia reconocible internacionalmente" así como a alejarse de conceptos como la resignación y el derrotismo.