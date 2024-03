Puigdemont pide unidad en el 12M aunque no ve tiempo para vencer "resistencias" a la lista unitaria

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha apelado este jueves a recuperar la unidad del independentista, aunque ha admitido que el calendario electoral es precipitado y no permite el "tiempo necesario para vencer las resistencias" a una lista unitaria. Lo ha dicho en una conferencia en el Ayuntamiento de Elna (Francia), en la que ha anunciado que será el candidato de Junts y que renuncia a presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo, ante la plana mayor de la formación y un millar de asistentes. "Cuando más hemos avanzado ha sido justamente cuando más unidos hemos ido. Soy de los que cree que los retos que tenemos por delante solo los podemos encarar con garantías de éxito si recuperamos la fuerza de la unidad", ha afirmado. También ha dicho que hay personas de distintas sensibilidad que trabajan desde hace tiempo de forma "discreta y honesta" para lograr la unidad: les ha expresado su disponibilidad para contribuir a este esfuerzo. "Este esfuerzo no se acaba el día de las elecciones", y ha subrayado que la candidatura que quiere liderar deberá ir más allá de Junts e incorporar perfiles y apoyos de otros sectores. DESMOVILIZACIÓN INDEPENDENTISTA Puigdemont ha constatado que es consciente del desánimo, la desmovilización y la pérdida de confianza del independentismo, y cree que la decepción responde a la incapacidad de los partidos y las organizaciones civiles de "culminar aquella esperanza" que supuso el 1-O. Ha asegurado que hay frustración porque dejaron el trabajo "a medias" y porque no se ha sabido corregir la desunión y el enfrentamiento interno que ha conducido a la fragmentación y a la desconfianza, ha dicho textualmente. "Todo ello, sumado a la durísima represión y al ataque sistemático del Estado español, que ha hecho que mucha gente se quedara en casa a la espera de un nuevo momento, decidiendo abstenerse o votar al mal menor", ha añadido.