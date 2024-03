Puigdemont: el déficit de inversión asfixia a Catalunya y enriquece al "agujero negro" de Madrid

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha afirmado textualmente este jueves que el déficit de inversión es una asfixia premeditada y constante a Cataluña que contribuye a un enriquecimiento artificioso del "agujero negro en el que se ha convertido Madrid". "Hay un expolio sistemático de nuestros recursos y una falta crónica de inversión", ha dicho durante su conferencia en el Ayuntamiento de Elna (Francia) en la que ha anunciado su candidatura. Ha argumentado que la ejecución de la inversión del Gobierno en Cataluña fue del 36% en 2021 (frente al 184% en la Comunidad de Madrid) y del 42,9% en 2022, mientras que en la Comunidad de Madrid alcanzó el 179%. NEGOCIAR PARA "CORREGIR" Ha asegurado que se deberá negociar para "corregir los déficits del autogobierno y revertir los daños que se han acumulado a lo largo de años de incumplimientos y de injusticias", y cree que no hay excusas que valgan ni hay razones de constitucionalidad que justifiquen el comportamiento usurero del Estado hacia Cataluña, según ha dicho. "No es una opinión, son hechos constatables y comprobables con las cifras oficiales del Estado", y ha criticado que los incumplimientos se han producido tanto con gobiernos del PP como del PSOE. También ha dicho que, con el déficit fiscal y el déficit de inversión, la cifra de dinero que sale de Cataluña para no volver nunca más equivale, cada año, a casi todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid: "No hay país que pueda soportarlo".