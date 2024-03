PSOE C-LM exige a los gobiernos autonómicos de Murcia y Valencia que "cumplan las sentencias" sobre el Trasvase

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy se ha referido este jueves a la reunión de los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia para abordar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, ante lo que ha aludido a las cinco sentencias a favor del Tajo, a favor de Castilla-La Mancha, y ha pedido que "se cumpla la ley y que se cumplan las sentencias", ya que es "indefendible" que el Partido Popular de Castilla-La Mancha "siempre esté con los intereses del Levante". En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, ha lamentado, además, que "el PP de Castilla-La Mancha hable de guerra de agua", pues "está diciendo que se la entreguemos toda al Levante, que Castilla-La Mancha se rinda, como si los castellanomanchegos y las castellanomanchegas, como si Castilla-La Mancha no tuviese necesidades de agua", y le ha pedido que, "de una vez por todas, arrime el hombro y defienda los intereses de la región", tal como ha informado el PSOE mediante nota de prensa. Por otra parte, el presidente del grupo socialista ha retado al presidente del PP regional, Paco Núñez, a que asista al próximo pleno municipal de Guadalajara, que se celebrará el día 4 de abril, a pedirle a la alcaldesa 'popular' "que derogue la brutal subida de impuestos" que ha llevado a cabo en la ciudad. Godoy ha insistido en la "hipocresía fiscal" que ejerce el PP, y en exigir a Núñez que acuda a la sesión plenaria del Ayuntamiento de Guadalajara, donde su partido ha llegado a la alcaldía y ha subido el recibo del IBI más de un 17 % y un 15 % la tasa de basuras. Además, el parlamentario socialista ha recordado que la alcaldesa de Guadalajara "ha sido la primera en estar al lado de la hipocresía y las mentiras del PP en cuanto al canon del agua y en esa foto vergonzosa" de los alcaldes y alcaldesas de su partido ante el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional. Y ha incidido, por tanto, ante "la hipocresía fiscal" del PP y de Núñez, en pedirle que vaya al pleno de Guadalajara y pida el 4 de abril a la alcaldesa del PP que derogue sus subidas de impuestos. CLIMA DE CRISPACIÓN Por otro lado, Godoy ha lamentado que la "crispación política que estamos viendo a nivel nacional es lo que viene pasando en Castilla-La Mancha desde hace tiempo, con un PP que se ha convertido en el partido de los bulos, de las mentiras y de los insultos". Por eso, ha sostenido que "no es casualidad" que este miércoles el senador del PP por la provincia de Ciudad Real, Raúl Valero, llegara a decir textualmente al resto de parlamentarios en el Senado "baja aquí y dímelo a la cara", lo que es prácticamente "retar a una pelea de bar", ha dicho. Una actitud que "desprestigia la política" y "nos sorprende que la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, no condene esta actuación", ha reprochado el parlamentario socialista, quien ha afirmado que "estamos ante el peor PP de toda España, que es el PP de Castilla La Mancha".