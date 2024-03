'Pecco' Bagnaia destaca que Portimao es uno de sus circuitos favoritos

Portimao (Portugal), 21 mar (EFE).- El líder del mundial y vigente campeón del mundo de MotoGP, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), destaca de Portimao que este circuito es uno de sus favoritos.

"Con todas esas subidas y bajadas, es una mezcla de Mugello y Sachsenring y el año pasado tuve un arranque fantástico".

Bagnaia redundo en el hecho de que "con la moto de 2024" están en disposición de ser más competitivos".

"En Catar me costó encontrar la base el viernes, pero solo tuvimos problemas el primer día, en este circuito podremos trabajar más los reglajes, pero creo que es uno de esos circuitos donde la moto no marca tanto la diferencia, sino las sensaciones que pueda tener el piloto con el trazado y espero que desde mañana podamos cuadrar todo bien", continuó 'Pecco' Bagnaia.

Sobre sus rivales recordó:"el año pasado Maverick -Viñales- fue segundo aquí y en el test de Catar a la nueva Aprilia se la veía muy rápida; creo que ahora mismo KTM y Aprilia están muy parecidos, y Ducati es más competitiva".

De la moto de 2024 dijo ajustarse más a su 'estilo de pilotaje', y explicó que se adaptó "súper rápido", porque le da algo que le faltaba con la de 2023". "Pero en cuanto a tiempos de vuelta no considero que haya grandes diferencias y en un 'time attack' son similares, pero son sensaciones, veremos la diferencia más adelante".

"Creo que es un buen circuito para adelantar porque no hay tantas rectas, así que será un buen circuito para librar peleas; recuerdo que el año pasado no tuve buenas salidas, pero pude adelantar para ganar el sábado y domingo, es un circuito donde el piloto puede marcar la diferencia porque las curvas son más largas y no hay tanta curva lenta", continuó Bagnaia.

Y, del próximo piloto de Ducati, el español Fermín Aldeguer, opinó: "es uno de los pilotos más rápidos de la nueva era; el año pasado hizo cosas increíbles en la última parte de la temporada y hubo una carrera que me impresionó muchísimo, en la clasificación de Phillip Island (Australia), hizo un tiempo de vuelta que hace un par de años habría sido segunda o tercera fila en MotoGP".

"Creo que si su entorno y él son capaces de mantener la calma, de ir dando paso a paso, tiene el potencial para mostrarse fuerte", aseguró. EFE

