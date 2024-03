Page ve en la política española "pelea de malos boxeadores" que "entra en barrena" en su "peor momento" en democracia

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho ante la creciente crispación en el tablero político que el oficio "ha entrado en barrena", y, como en los aviones, "la única manera de que la tripulación se salve es darle a un botón y saltar". Asevera que "probablemente es el momento más degradado" de la política "en lo que llevamos de democracia", ya que está "francamente muy mal". A preguntas de los medios desde Barcelona, ha apuntado que esta inercia "no lleva a ningún sitio" y "es la expresión de que realmente esta etapa es de absoluto caos político". Lamenta en este punto el "exceso de frentismo que conduce a no darle importancia a lo que se hace, sino a quién lo hace". "Sobra mucho fanatismo, sobra frentismo y sobra. Es muy lamentable y muy deprimente. La crispación no deja de ser sino una parte del problema. Pero hay una decidida voluntad de jugar al frentismo y esto no funciona en ningún sitio", ha afirmado. Sobre su forma de hacer política, ha indicaod que no le tiene miedo a las "políticas duras", y aunque él es "firme" en sus opiniones, siempre habla con "respeto". "Nunca me voy a meter en el terreno personal. Sólo pediría que aunque quieran dar voces y decir tonterías, que no vayan al terreno personal".