Page ve a Puigdemont candidato: "El problema no es el independentismo, es que se pasan la Constitución por el forro"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado por hecho que Carles Puigdemont será el candidato de Junts a la Presidencia de Cataluña, añadiendo que no hay "ningún problema" en que una formación defienda sus ideas. "El problema no es el independentismo, el problema es que se pasan la Constitucicón por el forro". A preguntas de los medios desde Barcelona, ha apuntado que Puigdemont quiere "quedar por encima de ERC" y eso hace que el partido de Pere Aragonés "esté más nervioso de lo normal". Ha abundado en la idea de que no hay que tener "ningún tipo de temor a que cada uno defienda sus ideas", sea independentismo o sea cualquier otra. "No hay que tener miedo a las ideas, hay que tener miedo simplemente a los políticos que están dispuestos para defender sus ideas con cualquier cosa, y a saltarse el ordenamiento y a saltarse las reglas", ha dicho. "El problema no es que haya independentistas. El problema es que se pasan la Constitución, el ordenamiento y los derechos del resto de los españoles por el forro. Y eso es lo que no se puede consentir", ha enfatizado