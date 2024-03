Moreno invita al Papa Francisco a visitar Andalucía durante la audiencia en el Vaticano: "Ha sido un día muy especial"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este jueves a su Santidad el Papa Francisco una invitación para visitar la comunidad autónoma, durante la audiencia que ha mantenido con él en el Vaticano durante casi una hora. "Ha sido un día muy especial", según ha expresado Moreno, quien ha destacado el carácter "bastante vitalista y alegre" del Papa. En declaraciones a los medios de comunicación tras la audiencia, Moreno, que ha estado acompañado por su mujer, Manuela Villena, ha calificado de muy "satisfactoria y cordial" la reunión con el Papa, en la que han abordado asuntos como la situación de la migración, el cambio climático, la baja natalidad en Europa o incluso la situación de "poralización política" que se vive en España. Moreno se ha mostrado especialmente ilusionado con que el Papa pueda visitar Andalucía "cuanto antes", en lo que sería su primer viaje oficial a España, aunque todo dependerá de su "agenda o de su estado de salud": "Pero lo he visto bien de salud y con un buen sentido el humor, y ha contado algún que otro chiste". El presidente ha señalado que tiene todo el sentido que el Papa haga una visita a Andalucía, una tierra "muy vinculada al cristianismo y al catolicismo, y con mucho fervor popular y pasión religiosa", pone de manifiesto el hecho de que es la región de Europa donde más cofradías y hermandades hay y con unos 600.000 cofrades. En la audiencia, ambos han hablado de asuntos como la migración y las posibles soluciones para que las personas que llegan al continente puedan desarrollarse, y del cambio climático y las políticas que se están llevando a cabo para tratar de combatirlo en Europa y Andalucía. Son temas, según Moreno, por los que el Papa siente gran preocupación, así como la bajada de la natalidad en Europa y el despoblamiento que se está produciendo en determinadas regiones. "Una conversación que me ha sorprendido porque ha sido más larga de lo que yo, en principio, esperaba, lo que significa que ha sido un momento muy agradable y receptivo. En máxima cordialidad hemos podido hablar de la situación de Europa, de España y de Andalucía, de cosas que le preocupan a él y, evidentemente, también me preocupan a mí", ha señalado Moreno, quien ha apuntado que también ha habido algún momento distendido para hablar de fútbol. El Papa también ha mostrado interés por conocer la "situación social, económica y política" de Andalucía, según ha expuesto el presidente de la Junta, al tiempo que la "poralización política" que se vive en Europa o España también ha sido uno de los temas comentados. "Hemos coincidido en que la polarización y la falta de acuerdos no es precisamente la mejor receta para que avance la sociedad", ha apuntado. Juanma Moreno ha señalado que su Santidad es "muy conocedor" de la situación de Europa y está muy preocupado por todos aquellos retos que "nos acechan como civilización y como sociedad". OBSEQUIOS ESPECIALES Durante la audiencia, el presidente ha entregado al Papa, como es tradicional, una serie de obsequios muy especiales: Un cáliz de cerámica que está elaborado por el centro ocupacional Javier Peña de la ciudad de Almería, hecho por personas con discapacidad intelectual, cuya fotografía ha mostrado al Papa, o una escultura en bronce donada por el imaginero Juan Manuel Miñarro, con el rostro de la sábana santa. Asimismo, le ha llevado una muestra de incienso cofrade de Andalucía; una rama de olivo plantado en su día por el cantante Bono, de U2, en la Alhambra de Granada, como símbolo de paz y de encuentro entre las diferentes culturas y religiones, y unos bizcochos marroquíes de Écija (Sevilla), elaborados por las religiosas del Monasterio de la Purísima Concepción de Osuna. El cáliz y la escultura han ido dentro de unas cajas de madera hechas en el centro público Escuela de la Madera de Encinas Reales (Córdoba). Juanma Moreno ha indicado que el Papa Francisco se ha mostrado muy ilusionado con el regalo elaborado por personas con discapacidad intelectual: "Me ha hablado de que las instituciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo por que las personas con discapacidad, que se sienten muchas de ellas abandonadas, tengan capacidad para trabajar y se les den oportunidades".