Los peritos acceden por primera vez al edificio incendiado de Campanar acompañados por la Policía Científica

Funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica y de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior han acompañado este jueves a los peritos de las compañías aseguradoras que, por primera vez, han accedido al edificio incendiado el pasado 22 de febrero en el barrio de Campanar de València, una vez lo autorizó la pasada semana el juzgado encargado del caso. Según han informado fuentes de la Jefatura Superior a Europa Press, desde las 11.00 y hasta la 14.00 horas han estado en el edificio, en el que los agentes de la Científica han estado coordinando la entrada de los peritos investigadores de incendios designados por las diferentes aseguradoras. La Policía Científica ha desprecintado el piso 86, en el que se originó el incendio, al que ha accedido un perito por cada seguro. El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València autorizó la pasada semana a los peritos de once empresas, de las que diez son compañías de seguros, a acceder al edificio de Campanar que el pasado 22 de febrero sufrió un incendio que se saldó con diez víctimas mortales y en el que quedaron arrasados 138 pisos de dos bloques completos, a fin de que pudieran elaborar sus informes. El instructor remitió a la Brigada Provincial de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía un listado detallado de las mercantiles que habían presentado en el juzgado una póliza de aseguramiento de algún elemento del inmueble o acreditado de alguna otra forma un interés legítimo en la causa. El magistrado está la espera del informe que están realizando agentes especializados de la Policía Científica y que debe determinar el origen concreto del fuego, del que se descarta una etiología criminal o delictiva. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, apuntó a la hipótesis de que el fuego se originara en un electrodoméstico de la cocina de la vivienda 86 pero todavía no hay conclusiones oficiales. El Juzgado de Instrucción número 9 de València acordó el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta, al descartarse ese origen delictivo. No obstante, en el juzgado sigue habiendo tramitación en la oficina judicial dado que el auto de archivo es recurrible ante el propio órgano y ante la Audiencia y las familias afectadas y de los fallecidos así como compañías aseguradoras pueden pedir su personación como perjudicados.