Illa (PSC) dice que Puigdemont cumple con los requisitos para presentarse como candidato y defiende "pasar página"

El líder del PSC y candidato a la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado que el expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, cumple con los requisitos para presentarse como candidato a presidir el Govern de Cataluña defendiendo al mismo tiempo que el planteamiento de los socialistas catalanes es "pasar página" a unos años que "no han sido buenos" para la comunidad. Así lo ha trasladado Illa en una entrevista este jueves en 'La Sexta', recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre su opinión tras conocerse que Puigdemont será su rival en las elecciones catalanas el próximo 12 de mayo. "Si cumple con los requisitos que tiene que cumplir, que es el caso, no tengo nada que decir al respecto", ha lanzado el también exministro de Sanidad, al tiempo que ha matizado que él no habría tomado esa decisión después de que Puigdemont haya estado siete años prófugo de la justicia española. En referencia a la encuesta que ha publicado este jueves el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat que augura una victoria del PSC con una horquilla de entre 35 y 42 escaños, mientras que ERC quedaría como segunda fuerza más votada, Illa ha asegurado que se toma las encuestas con "mucha prudencia" y cautela y que al final lo que cuenta es el voto que emitan los ciudadanos. En cuanto a un posible pacto con ERC para poder gobernar, Illa no ha querido pronunciarse, si bien se ha mostrado abierto a pactar. "Vamos a esperar a ver lo que votan los catalanes y, a partir de ahí, nosotros hemos manifestado siempre una disposición a llegar a acuerdos con distintas formaciones siempre en sentido constructivo", ha apostillado. En otro orden de cosas, el líder del PSC ha sido cuestionado sobre el cupo catalán que defiende el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a lo que ha respondido que habría que gestionar "bien" los recursos que tiene Cataluña dejando claro que no quiere que su comunidad tenga "ningún privilegio" pero tampoco ningún "perjuicio". "No usaré jamás la financiación autonómica como recurso de queja permanente, del victimismo permanente", ha asegurado.