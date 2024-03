Hereu ve "legítima" la propuesta del Concierto catalán pero defiende "el respeto al diálogo con el resto de comunidades"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, cree "legítima" la propuesta de solicitar un Concierto económico catalán pero cree que se deben atender "las reglas generales" y, por tanto, ha defendido "el respeto al diálogo también con el resto de comunidades autónomas". Hereu ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado en un foro organizado por El Correo en torno a la industrialización y ha sido cuestionado en torno a la propuesta del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que pide un Concierto económico catalán "solidario". El ministro de Industria ha afirmado, en primer lugar, que es una propuesta "legítima" pero ha indicado que la tendrán que "abordar en un diálogo -evidentemente con el Gobierno de Cataluña-, pero atendiendo a las reglas generales" que se han dado. "Reglas de las que venimos, de las que aceptamos en su momento y, por tanto, desde el respeto al diálogo también con el resto de comunidades autónomas", ha añadido. Según ha apuntado, habrá una gestión donde es "evidente" que ciertos modelos no se pueden "romper unilateralmente, sino que tendrá que ser fruto del diálogo". Jordi Hereu ha afirmado que el Estatuto de Autonomía catalán es un texto "vigente que tiene elementos a desarrollar". A su juicio, es la "pieza fundamental" del autogobierno catalán, "que hay que fortalecer". "A veces ha parecido que el autogobierno era un elemento que incluso estorbaba frente al gran objetivo, no. El refuerzo del autogobierno es un elemento fundamental y esto pasa por hablar sobre un sistema de financiación", ha añadido. Cuestionado por lo que pueda ocurrir en Cataluña, ha afirmado que esta comunidad tiene "una gran oportunidad" y ha señalado, desde el punto de vista del Gobierno de España, hay una agenda en la que se está trabajando que es "desarrollo económico, ampliación o defensa derechos sociales, económicos y cívicos" y, como "tercer gran eje", la convivencia, "que es la capacidad de acordar". A su juicio, la convivencia es una condición "muy necesaria" para poder ampliar derechos e impulsar el desarrollo económico. Hereu ha asegurado que "la falta de convivencia es un lastre para el desarrollo social y económico". El ministro de Industria cree que en Cataluña hay la oportunidad de cerrar un periodo donde, objetivamente, en "la convivencia, por una mala gestión de desacuerdos políticos, de diferentes visiones estratégicas muy difíciles de construir, hay una sensación de que se ha perdido tiempo, energías y se debe retomar una agenda de reencuentro". Según ha indicado, debe ser un reencuentro "entre diferentes" y cree que Cataluña tiene "la oportunidad de hacer posible diferentes visiones, pero, en cambio, en torno a una agenda de reconstrucción nacional". UN CAMBIO "POSIBLE" En su opinión, "el cambio es posible" en Cataluña, pero no significará "la negación del otro". Para Jordi Hereu, es algo fundamental y ha apostado por "buscar la unidad como base para desarrollar un proyecto fuerte de Cataluña". Asimismo, cree que hay que reconstruir la "buena gobernanza y el buen gobierno, el gobierno de las cosas". El titular de Industria cree que "la unidad y buen gobierno, se abrirán paso en la nueva etapa en Cataluña, pero no desde la negación del otro, sino justamente desde la cultura del acuerdo en aquello que pueda pasar". En todo caso, ha indicado que, "por suerte, la última palabra" la tendrán los ciudadanos de Cataluña, que son los que en las elecciones del 12 de mayo tendrán que decidir se mantiene esa dinámica que "lastra muchas oportunidades de desarrollo o realmente se coge un camino para acelerar el desarrollo y afrontar algunos retos, que son muy sistémicos". "Creo que tenemos que restituir un buen autogobierno, por tanto modificar el instrumento Generalitat, tenemos que afrontar un debate muy sereno y muy profundo en la educación, creo que tenemos que afrontar bases de la seguridad en Cataluña, y tenemos que pasar de la Cataluña del 'no' a muchas cosas, a la Cataluña que decida positivamente sobre estrategias fundamentales, en agua, en energía, en desarrollo de infraestructuras, en conectividad global", ha añadido. A su entender, algunos temas están "parados en un marasmo donde nadie decide nada desde hace demasiado tiempo" y eso es algo que quieren "cambiar". LEGISLATURA DE ESTADO Cuestionado por si cree que, tras las elecciones en Cataluña por las exigencias de los partidos catalanes la legislatura en el Estado pueda 'colapsar' y haya nuevas elecciones, ha asegurado que él está trabajando para impulsar los compromisos de su Ministerio. "Estamos centrados en lo que estamos centrados, y creo que es una agenda, la del desarrollo, la de la defensa de derechos y la de la convivencia, que no es solo la agenda de este Gobierno, sino que es una agenda compartida y pactada con la diversidad de España que se expresa políticamente en el Parlamento", ha manifestado. Jordi Hereu ha asegurado que no puede "hablar por otros" que "tienen en su mano decidir si esta hoja de ruta estratégica se mantiene, se defiende, a veces desde el diálogo, la discrepancia, la negociación evidente, o se corta". No obstante, ha afirmado que él no piensa dedicar "energía a pensar lo que pueda pasar" y ha añadio que, "pase lo que pase", les encontrará "trabajando". Hereu ha indicado que cree "en el sentido común" y, "más allá de las divergencias", ha manifestado que ha habido "un esfuerzo de aproximación de mundos que parecían muy distantes en torno a una agenda". "Lo que tenemos entre manos hace que tengamos que hacer el esfuerzo de aproximación. Y entonces, ¿pueden cortar este proyecto estratégico? Se puede cortar. Dependemos de mucha gente, pero la pregunta es si se corta este desarrollo de este proyecto estratégico, ¿cuál es la alternativa?", se ha preguntado. Por lo tanto, ha apelado al "sentido común" y, aunque considera que vienen "semanas y meses de confrontación democrática en torno a unas elecciones", entiende que, "más allá de esta coyuntura, de esta gran primavera electoral", de la "espuma del día a día", hay "un hilo conductor que merece apoyo estratégico de gente muy diferente". "Creo que a todos nos conviene que esto se pueda desarrollar más allá de las dificultades del día a día", ha añadido. "TUMBAR POR KO" No obstante, ha afirmado que otros tienen la "estrategia de tumbar por KO en estos primeros meses a este Gobierno", y que lo hacen porque saben que, "si puede perdurar, se irán viendo los efectos beneficiosos en los tres ámbitos -desarrollo económico, defensa y extensión de derechos y la convivencia-". "Yo creo que la convivencia entre catalanes, catalanes con el resto del Estado, es una guía, es siempre un relato vencedor, aunque haya mil dificultades entre medio, pero a las dificultades palaciegas, les doy la importancia que tiene, pero detrás hay un país", ha añadido. Hereu ha recordado que "a 200 kilómetros de Madrid ya hay otras realidades", y ha asegurado que cree "mucho en esta hoja de ruta de un país que sabe que en su diversidad no tiene una amenaza, sino que tiene su gran fortaleza". "En la gestión de la diversidad, el respeto a la diversidad no es un punto débil, es un punto fuerte", ha apuntado. PRÓRROGA DE LOS PGE En relación a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, ha añadido que el de 2023 "fue un buen presupuesto", y ha indicado que prorrogarlos afectan "objetivamente muy poco" a su Ministerio y sus proyectos anunciados no se van a ver afectados por no tener unas nuevas cuentas. A su juicio, es un "acierto empezar a trabajar bien un presupuesto" y considera que, dada la coyuntura, la "tentación de no llegar a buen puerto" una negociación prespuestaria "sería altísima".