'Génova' no cree que le perjudique dilatar la elección de su candidato en Cataluña porque la prioridad es integrar a Cs

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo considera que no le perjudica dilatar la designación de su candidato a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo porque, a su entender, "la prioridad es la integración de Ciudadanos" y visualizar la "reunificación del espacio de centroderecha", según han señalado a Europa Press fuentes del partido. Siete días después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciase el adelanto electoral en Cataluña, el PP sigue sin aclarar si optará por el presidente del PPC, Alejandro Fernández, u optará por otro cabeza de cartel para esos comicios. "La prioridad es la integración de Ciudadanos", señalan fuentes del partido, que subrayan que hay que cerrar la posible integración del partido naranja antes de pasar a la "siguiente pantalla", que es proclamar al candidato. Fuentes de la dirección del PP consideran que la misión del cabeza de cartel es "tener más votos" y crecer "a derecha e izquierda" para pescar en el caladero de votos del PSC y de Vox, que dio la sorpresa en 2021 al irrumpir en el Parlament con 11 escaños (frente a los 3 que cosechó el PPC). "Tenemos que crecer por los dos lados y ahí tenemos que acertar con el candidato", declaran fuentes del partido, que no creen que dilatar el nombre de su cabeza de cartel les perjudique, máxime cuando, según recuerdan, el plazo para presentar listas finaliza el 8 de abril. Otras fuentes de la cúpula del PP recuerdan que Feijóo tiene sus tiempos y que "valora mucho la lealtad", un mensaje que rememora las desavenencias que ha habido con Fernández en los últimos meses en asuntos como los contactos con Junts tras las generales. INTEGRACIÓN DEL CDS DE SUÁREZ EN EL PP EN EL AÑO 2006 En cualquier caso, fuentes del equipo de Feijóo esperan que este proceso de negociación con Cs se cierre cuanto antes y empezar a volcarse en el diseño de la campaña electoral. "Dijimos que queremos hacerlo cuanto antes y lo mantenemos", añaden. En la cúpula del PP algunos de sus cargos recuerdan la integración en el PP del Centro Democrático y Social (CDS) que fundó Adoldo Suárez en 1982, un paso que culminó en 2006 bajo la presidencia de Mariano Rajoy. "No es sencillo a veces que un partido con trayectoria y cuadros en toda España acuerde su integración en otro partido. No es fácil y estamos siendo flexibles", confiesan fuentes 'populares' en medio de esa negociación que lideran Cuca Gamarra (PP) y Adrián Vázquez (Cs), quien precisamente este jueves protagoniza un desayuno informativo en Madrid. SI EL PLANTEAMIENTO DE CS ES IR EN COALICIÓN, NO HABRÁ ACUERDO En el PP tienen claro que el acuerdo pasa por concurrir a las elecciones catalanas con sus siglas, rechazando de plano una coalición electoral. Sin embargo, este martes el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, aseguró que la candidatura de PP y Cs para el 12 de mayo tiene que ser una coalición, no una integración. 'Génova' ya advierte que si Ciudadanos lanza el órdago 'o coalición o nada', entonces "será nada", según fuentes de la dirección del PP, que recuerdan además que en elecciones a la Xunta de Galicia hace cuatro años ya hicieron ese planteamiento y al final no lograron ninguna representación parlamentaria. La cúpula del PP ha explicado que, antes de que se convocasen las catalanas, ambos partidos habían empezado a negociar con la vista puesta en las europeas del 9 de junio. "Buscamos una integración que trascienda cualquier proceso electoral", destacan las fuentes consultadas. CS ESTÁ CONVENCIDO DE QUE VA A HABER ACUERDO En el PP consideran que si hay integración de Cs, los dos ganan, dado que el Partido Popular se va a "fortalecer" y, a su vez, Ciudadanos "se puede ahorrar una posible derrota parlamentaria". "Creo que juntos seremos más fuertes", resumen las mismas fuentes. Fuentes de Ciudadanos se muestran convencidos de que va a haber acuerdo con el Partido Popular y esperan poder informar sobre el mismo a finales de esta semana, según han indicado a Europa Press fuentes de la Ejecutiva del partido naranja.