Feijóo alerta a PPE de que Puigdemont puede concurrir a las elecciones en Cataluña pese a cargos judiciales "muy graves"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves a los 'populares' europeos de que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, puede concurrir como candidato a las elecciones en Cataluña pese a tener pendientes asuntos judiciales "muy graves" en España. Feijóo ha comunicado la "situación especial" que vive España a apenas dos meses de las elecciones europeas a sus compañeros europeos de partido en la reunión de líderes del PPE que se ha celebrado en Bruselas en los márgenes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, el presidente del PP ha precisado que las elecciones europeas de junio van a estar vinculadas "de una forma muy especial" a lo que ocurra en los comicios que se celebran previamente en País Vasco y Cataluña. "Es evidente que vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera de los parámetros europeos, fuera del Estado de Derecho y de las democracias occidentales y es que todo parece indicar que una de las personas que va a ser candidato a la Generalitat es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes en España, que no va a hacer campaña en España, sino que la va a teledirigir y este partido y este candidato es el socio que mantiene el Gobierno central", ha aseverado Feijóo. El líder del PP ha incidido en el hecho de "que un primer ministro de la UE dependa de partidos independentistas y concretamente, de políticos que están buscados por la Justicia española, no tiene ningún precedente en la UE". Feijóo ha asegurado que sus colegas del PPE "han tomado buena cuenta y están atentos a lo que está ocurriendo en España con una ley fraudulenta que es la ley de amnistía que no conlleva a la reconciliación, sino que es sinónimo de inestabilidad política y con un Gobierno central que en este momento ha dejado de gobernar porque no puede aprobar leyes en el Congreso y acaba de aplazar el presupuesto de Estado". "España se ha quedado sin Gobierno", ha reprochado, ya que considera que "todo el Gobierno central está pendiente de lo que diga, de lo que haga o de lo que mande Puigdemont" y que está "secuestrado por el independentismo". Con "una enorme preocupación y una enorme decepción como español", Feijóo ha apuntado que "para solucionar los problemas, lo primero es aceptarlos". "España y la democracia tienen un problema y el Estado de Derecho no se está cumpliendo", ha apostillado, antes de remachar que "las elecciones europeas son un buen momento para resolverlo".