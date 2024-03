Errejón ve bien que Cataluña pueda tener una financiación propia

Barcelona, 21 mar (EFE).- El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha afirmado que le parece bien que Cataluña "pueda tener una financiación propia" por los servicios y competencias que gestiona la Generalitat, y se ha mostrado partidario de que "se estudie", aunque primero "hace falta un acuerdo entre las fuerzas políticas catalanas".

Errejón se ha posicionado sobre la propuesta del Govern de la Generalitat de "una financiación singular" para Cataluña en unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4 en las que ha sospechado que podía tener una connotación electoral "porque la ha sacado del cajón justo cuando llega la campaña electoral".

"Hace falta un acuerdo entre fuerzas políticas catalanas y después negociarlo con el Gobierno español", ha puntualizado, pero al entrar a valorar el fondo de la propuesta, ha explicado que no le parece mal y que está de acuerdo en que "Cataluña tenga una financiación propia y diferente, ya que (la Generalitat) gestiona muchos servicios y competencias".

Ha recordado, además, que Sumar considera que en el sistema de financiación "hace falta desconcentrar la inversión pública hacia las comunidades autónomas y los municipios", por lo que se ha mostrado favorable a que "se estudie" la propuesta formulada por el Gobierno catalán.

Sobre lo ocurrido con los presupuestos de la Generalitat, Errejón ha dicho que "no se entiende" que el PSC y el Gobierno catalán los hicieran depender "de un macrocasino", algo que ha considerado "más propio de la cultura del pelotazo" del PP que del PSOE.

Según el portavoz de Sumar en el Congreso, su formación no intervino en las negociaciones entre el Govern y los comunes porque "las decisiones que afectan a Cataluña se toman en Cataluña, y parece mentira que se olvide esto por parte de partidos soberanistas".

Ha considerado que el Govern de ERC tenía que "haber hecho más esfuerzos" para negociar los presupuestos ya que solo obtuvo el apoyo del PSC, y en este punto se ha preguntado por qué el partido liderado por Salvador Illa "está tan interesado" en un proyecto como el del Hard Rock.

"La economía del pelotazo no es buena, no lleva a nada bueno para el territorio y no es sostenible", ha advertido antes de preguntarse "qué hay detrás de los compromisos en favor del Hard Rock".

Sobre la posibilidad de que lo ocurrido en Cataluña acabe perjudicando la gobernalibidad del Estado, Errejón ha querido dejar claro que "una cosa es la política catalana y otra, la española", y que "el Gobierno catalán no haya sido capaz de obtener los suficientes apoyos no quiere decir que el Gobierno español no hubiera podido intentar aprobar los del Estado".

Que el PSOE descarte esta aprobación "es algo que aceptamos pero que no compartimos" por parte de Sumar, ha puntualizado, antes de asegurar que "la legislatura española no peligra, está encarrilada, hay una mayoría suficiente, hay proyecto, y objetivos" que conseguir como la reducción de la jornada laboral.EFE

