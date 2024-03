Emilio Sánchez Vicario: "Nadal volverá; es más una batalla consigo mismo"

Madrid, 22 mar (EFE).- Emilio Sánchez Vicario, exjugador español y excapitán de Copa Davis, se mostró optimista y confiado en el regreso a buen nivel de Rafael Nadal, que "volverá a jugar bien" y al que espera ver competir en la temporada de tierra y como aspirante a Roland Garros y Juegos Olímpicos.

"No creo que se nos vaya. Creo que va a jugar bien. Creo que lo que tiene es un poco de miedo porque la operación le molesta. Pero si empieza a competir en tierra ya no tendrá miedo pues empezará a competir y si se pone en forma, yo creo que en Roland Garros y Juegos Olímpicos estará a tope cien por cien. Si no se hace más daño", dijo a EFE Emilio Sánchez Vicario.

El que fuerel mayor exponente del tenis español en la década de los 80, tanto en individuales como, sobre todo, en dobles, con quince títulos ATP en su carrera, y que llegó a ser séptimo jugador del mundo, considera que Nadal mantiene una batalla "consigo mismo".

"Para mí es más una batalla consigo mismo, de liberarse para jugar que lo que tiene en sí. Porque cuando fue a Australia jugó bien. Pero jugó un partido que le hizo un poco de daño y ahí ya se preocupó mucho. Pero en tierra le va a doler mucho menos", añadió Emilio Sánchez Vicario. EFE

apa/ism