El PSPV lamenta que PP y VOX en Castellón hayan presentado una propuesta sobre violencia "lamentable"

El PSPV ha lamentado que PP y VOX hayan presentado una propuesta de declaración institucional sobre violencia "lamentable, prepotente, soberbia, llena de mentiras, falseando la realidad y blanqueando las agresiones fascistas". Este es el "verdadero contenido" de la propuesta de declaración institucional que han registrado los portavoces del PP, Sergio Toledo, y Vox, Antonio Ortolá, en el Ayuntamiento de Castelló para "blanquear" la agresión fascista que dejó una decena de heridos y una persona ingresada en la UCI la noche del sábado 2 de marzo, según los socialistas. Así lo define la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, quien ha señalado que "las intenciones de la derecha y la ultraderecha para ocultar todos estos hechos ya se ve clara con el título del documento -'Declaración institucional sobre la Magdalena'-, como si se fuese a aprobar un texto vinculado a las fiestas cuando en el fondo de todo está tapar los gravísimos hechos que se produjeron el primer día de las fiestas". "Los cinco primeros párrafos del texto no tienen desperdicio, con un autobombo insuperable y una tomadura de pelo inaceptable, al destacar Toledo y Ortolá que 'hemos asistido a unas de las mejores fiestas de los últimos tiempos', todo ello desde la absoluta manipulación de la realidad, porque no han sido las más masivas, ni las más participativas, ni las más internacionales, ni las más limpias y, por supuesto, ni las más seguras", ha indicado Puerta. Pero -ha dicho- "si esta primera parte de la propuesta de declaración institucional es insuperable, lo más triste de todo es la desfachatez de PP y Vox a la hora de hablar del ataque fascista del sábado 2 de marzo". Como ha recordado Patricia Puerta, se está hablando "de un suceso protagonizado por una treintena de personas, algunas encapuchadas y con el rostro cubierto, armadas con barras de hierro y bates de béisbol, que irrumpieron en la calle San Miguel durante un concierto organizado por el Centro Social La Cosa Nostra". "Un ataque "perfectamente planificado y preparado"que ya cuenta con unos ocho detenidos, algunos de ellos ya identificados como miembros de grupos de la ultraderecha", ha añadido. Para Patricia Puerta, "es inadmisible que PP y Vox hablen de esta agresión como 'pelea' entre 'un grupo de extrema derecha' con 'radicales de extrema izquierda', "porque aquí solo había personas disfrutando de un concierto y agresores fascistas atacando de forma indiscriminada a todo el que estaba en la calle". La portavoz socialista ha aseverado que "de la propuesta del PP y Vox solo se salva una frase, la que se refiere a que 'los discursos de odio no tienen cabida en la sociedad castellonense'", aunque ha apuntado que "resulta paradójico que esa propuesta surja del PP, con un portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, que irradia odio en gran parte de sus intervenciones plenarias cuando se trata de atacar al PSOE, y surja también de Vox, con un portavoz -y para más inri concejal de Seguridad-, Antonio Ortolá, capaz de alentar a concentraciones frente a la sede del PSPV-PSOE en Castelló que acabaron en insultos, mensajes de odio y ataques a la Casa del Pueblo". El problema en este caso, tal y como ha destacado Patricia Puerta, es que al frente del ayuntamiento hay una alcaldesa, "la señora Begoña Carrasco, que avala estas actitudes de los portavoces de la derecha y la ultraderecha y que es incapaz de frenar esta deriva moral que existe en las instituciones en las que gobiernan PP y Vox, alcaldesa que parece vivir en un mundo de selfies y fotos y que oculta en su balance de Magdalena agresiones fascistas, incendios en parques, coches destrozados en aparcamientos públicos, robos de joyas, vehículos quemados en la romería o un posible intento de agresión sexual". PROPUESTA DE PSPV Y COMPROMÍS Frente a este texto de PP y VOX hay una declaración institucional suscrita por PSPV y Compromís. En ella se señala que el ataque fascista del pasado 2 de marzo 'pone en evidencia la peligrosidad de la proliferación y normalización de los discursos de odio protagonizados por la extrema derecha, que sitúan en la diana a colectivos y personas solo por pensar diferente y que funcionan como caldo de cultivo muy favorable a que se den actuaciones violentas que pueden llegar a ser tan graves como la que ocurrió en Castelló. Estos discursos, ideas y comportamientos no tienen cabida en una sociedad democrática, cívica y pacífica como la nuestra y no podemos permitir que queden impunes'. Ahora, es la junta de portavoces del Ayuntamiento de Castelló, que se celebra este viernes 22 de marzo, el lugar en el que el Partido Popular y Vox deberán marcar posición y decidir si apoyan o no la iniciativa. El PSPV ha recordado que durante la semana pasada, en la Mesa de les Corts Valencianes, se presentó por parte de Compromís una propuesta de declaración institucional "para condenar los ataques fascistas y ofrecer todo el apoyo institucional y político a las víctimas de las agresiones a la que el PSPV-PSOE y el PP mostraron su apoyo, contando únicamente con los votos en contra del partido ultraderechista VOX".