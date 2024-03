El PSC recurre al TC la tramitación de una ILP que pide al Parlament declarar la independencia

El PSC-Units ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitación en el Parlament de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Cataluña. En un comunicado, los socialistas han señalado que la iniciativa, registrada por Solidaritat Catalana per la Independència, "no cumple ni los requisitos de la ley catalana de las ILP" y apunta que ya contó con el informe desfavorable de un letrado de la Cámara catalana. La Mesa del Parlament admitió a trámite el pasado 20 de febrero la iniciativa con los tres votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de la representante ERC y el voto en contra de los dos miembros del PSC en el órgano rector del Parlament. Tras la admisión a trámite de la iniciativa, PSC, Vox, Cs y PP pidieron reconsiderarla, pero la Mesa lo rechazó. En el escrito dirigido al TC, consultado por Europa Press, el PSC pide la nulidad del acuerdo de la Mesa de admisión a trámite de la ILP y la declaración de que "no procede la tramitación de la mencionada proposición, así como mediante la declaración de nulidad de cualquier actuación posterior relacionada con la misma".